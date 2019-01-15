Son Dakika Haberleri: Kocaeli Üniversitesi'nde Eğitime Kar Engeli

Kocaeli Üniversitesi'nde Eğitime Kar Engeli

48 dakika önce

Kocaeli Üniversitesi'nde (KOÜ) eğitime bir gün süreyle ara verildiği bildirildi.

Kocaeli Üniversitesi'nde Eğitime Kar Engeli, System.String[]
Kocaeli Üniversitesi'nde (KOÜ) eğitime bir gün süreyle ara verildiği bildirildi.

Üniversitenin internet sitesinden yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime 16 Ocak Çarşamba ara verildiği kaydedildi.

Açıklamada, hamile ve engelli personelin de yarın idari izinli sayılacağı belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 08:24 Kaynak: AA

Kocaeli Üniversitesi, Güncel
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