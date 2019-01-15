Kocaeli Üniversitesi'nde Eğitime Kar Engeli
48 dakika önce
Kocaeli Üniversitesi'nde (KOÜ) eğitime bir gün süreyle ara verildiği bildirildi.
Kocaeli Üniversitesi'nde (KOÜ) eğitime bir gün süreyle ara verildiği bildirildi.
Üniversitenin internet sitesinden yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime 16 Ocak Çarşamba ara verildiği kaydedildi.
Açıklamada, hamile ve engelli personelin de yarın idari izinli sayılacağı belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 08:24 Kaynak: AA
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