Son Dakika Haberleri: Kocaeli Üniversitesi'nde temel grafik tasarımı sergisi açıldı
Son Dakika Kültür Sanat Kocaeli Üniversitesi'nde temel grafik tasarımı sergisi açıldı

Kocaeli Üniversitesi'nde temel grafik tasarımı sergisi açıldı

7 saat önce

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü öğrencilerinin temel grafik tasarımlarından oluşan sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

Kocaeli Üniversitesi'nde temel grafik tasarımı sergisi açıldı, System.String[]

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü öğrencilerinin temel grafik tasarımlarından oluşan sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

Öğretim üyesi Doç. Dr. İsmail Keskin'in rehberliğinde Temel Sanat Eğitimi öğrencilerinin hazırladığı yaklaşık 40 çalışma, İletişim Fakültesi fuaye alanında sergilendi.

İletişim Fakültesi ve Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nigar Pösteki, açılışta yaptığı konuşmada, birbirinden güzel eserler ortaya çıkaran öğrencilere ve her yıl sergi açılmasına ön ayak olan İsmail Keskin'e teşekkür etti.

Görsel İletişim Tasarımı Bölüm Başkanı Dr. Yusuf Budak ise öğrencilerin, Güzel Sanatlar Fakültesi'ndeki işler gibi temel düzeyde iyi işler çıkarabildiğini herkesin görmesi gerektiğini ifade ederek, "İsmail hocam yıllardır temel sanat eğitimi dersini iyi çalışmalarla yürütüyor. Öğrencilerimiz açısından da çalışmalarını burada görmek gurur verici, daha iyilerini bekliyoruz." diye konuştu.

Doç. Dr. İsmail Keskin de teşekkürü ve övgüleri böyle güzel başarılı çalışmalar yapan öğrencilerin hak ettiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Biz sadece yol göstericiyiz. Temel Sanat Eğitimi dersinin amacı öğrencilerin yaratıcılığını geliştirmek, çok yönlü düşünmelerini sağlamak, malzemeyi kullanmalarını öğretmek, rengi öğretmek. Temel sanat eğitiminin olmazsa olmazı, temel tasarım ilke ve prensiplerini öğrenmektir. Benim amacım da soyutun dilini öğrencilerin kavramasıdır. Öğrencinin ifade gücünün artması için soyut simgelerin dilinin algılanabilmesi gerekir. Görsel diyaloğun kurulması için görsel düşüncenin olgunlaşması, yaratıcılıkla gelişmesi hedeflenir. Bunu anlatırken de ortaya bir kompozisyon çıksın isterim. Bu güzel çalışmaları ortaya koyan öğrencilerime çok teşekkür ediyorum."

Açılışa ayrıca dekan yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Mert Gürer, bölüm öğretim üyeleri Dr. Ebru Turanlı, Dr. Zeynep Varlı Gürer ve Dr. Nihan Dönmez ile öğrenciler katıldı.

Temel tasarım çalışmalarının yer aldığı sergi cuma gününe kadar ziyaret edilebilecek.

Kocaeli Üniversitesi, Görsel İletişim, İsmail Keskin, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 04:54 Kaynak: AA
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