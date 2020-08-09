Kocaeli Üniversitesi Sağlık Tesisleri ve Araştırma Merkezleri açıldı - Son Dakika

Kocaeli Üniversitesi Sağlık Tesisleri ve Araştırma Merkezleri açıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını riskinin ortadan kalkmadığını hatta artarak devam ettiğini belirterek, "Normalleşme, mücadeleden geri adım atmak anlamına gelmemelidir.

Kocaeli Üniversitesi Sağlık Tesisleri ve Araştırma Merkezleri açıldı, System.String[]

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını riskinin ortadan kalkmadığını hatta artarak devam ettiğini belirterek, "Normalleşme, mücadeleden geri adım atmak anlamına gelmemelidir." dedi.

Kocaeli Üniversitesinin Umuttepe Yerleşkesi'ndeki Sağlık Tesisleri ve Araştırma Merkezleri açılış töreninde konuşan Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleriyle altyapısıyla iftihar edilen sağlık sistemine sahip olduklarını söyledi.

Başta gelişmiş ülkeler olmak üzere tüm dünyanın pandemi döneminde zor bir sınav verdiğine işaret eden Koca, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde herkesin sağlık hakkının korunduğunu, ihtiyaç halinde tek bir vatandaşın vaktinde ve kaliteli sağlık hizmetine erişiminde sorun yaşanmayan Türkiye hedefine adım adım ilerlediklerini aktardı.

Sağlıkta ülkenin çağ atladığı bir dönemin inşa edildiğini vurgulayan Koca, bu dönemin vatandaşların layık olduğu hizmete en üst düzeyde kavuşmasını sağlayan örnek bir model olarak tarih sahnesinde yer bulacağına inandığını belirtti.

Bakan Koca, her geçen gün güçlenen sağlık sisteminin, 21. yüzyıl dünyasına Türkiye'nin adını "sağlık ülkesi" olarak yazdıracağını dile getirerek, "İnsan gücünün niteliği ve niceliği artırılarak sağlık çalışanlarımızın üzerindeki iş gücümüzün azaltılması, aile hekimi başına düşen nüfusun azaltılması, yeni ve modern hastanelerin hizmete alınması, kurulmakta olan mükemmeliyet merkezleri, inme obezite ve onkoloji merkezi gibi özellikli hizmetlerin yaygınlaştırılması gibi memnuniyeti daha da artırmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

"Pandemi tüm dünyada etkisini sürdürüyor"

Sağlığın stratejik bir alan olduğuna dikkati çeken Koca, "İlaç ve tıbbi cihazda dışa bağımlılıktan kurtulmalı, önemli oranda teknoloji ihraç eden ülke olmalıyız. Yerli ve milli sağlık sanayine sahip olmak, günümüz dünyasında yerli ve milli savunma sanayine sahip olmak kadar önem arz etmektedir." dedi.

Bakan Koca, bu alanlardaki atılımların, üretim ve hizmet sektörünün dinamizminin yanında ve bunlardan daha fazla, üniversitelerin akademik başarılarına bağlı olduğunu kaydetti.

Birlikte sinerji oluşturulduğu ölçüde güçlü olunduğuna inandığını belirten Koca, tüm dünyanın ortak bir kaygıda birleştiği ender bir zamana şahitlik edildiğini söyledi.

Pandeminin etkisini tüm dünyada sürdürdüğüne işaret eden Koca, "Bütün vatandaşlar, risk altında olmasına rağmen mücadelede ön safta yer alan sağlık çalışanları herkesten daha fazla bu riske maruz kalıyor ve bu yüzden başta doktorlar ve kıymetli hocalarımız olmak üzere sağlık çalışanlarından da kayıplar verdik." dedi.

Koca, vatandaşlara iki mesaj vermek istediğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Salgın riski ortadan kalkmış değil hatta artarak devam etmektedir. Normalleşme, mücadeleden geri adım atmak anlamına gelmemelidir. İkincisi ise kontrollü sosyal hayat; maske ve mesafe kuralına uymalı, el temizliğine her zamankinden daha fazla önem vermeliyiz. Tedbirlere uyarsak tehdit ortadan kalkacaktır. Tedbirlere hassasiyetle uyarsak bugüne kadar elde ettiğimiz kazanımları kaybetmemiş olacağız. Çok değerli insanlarımızı bizden alan salgını, Allah'ın izniyle hep birlikte yeneceğiz."

"Sinerji oluşturacak iş birliği modelleri üzerinde çalışıyoruz"

Sağlık Bakanı Koca, üniversitelerin nitelikli insan gücüyle Bakanlığın imkanlarını bir araya getirip sinerji oluşturacak iş birliği modelleri üzerinde çalıştıklarını anlatarak, "Halihazırda birçok üniversitemizle hastanelerimizi ortak kullanıyoruz. Açılan şehir hastanelerimiz, bu iş birliğine yeni bir vizyon ve yeni bir ivme katacaktır. Şehir hastanelerinin kapılarını üniversitelerimize açmanın hem nitelikli insan kaynağını kaliteli hizmete dönüştüreceğine hem de üniversitelerimize yeni bir açılım fırsatı vereceğine inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Bu yapının belli teşvik modelleriyle desteklenmesinin, ileri eğitim ve beceri gerektiren özel tıbbi hizmetlerin başarıyla verildiği mükemmeliyet merkezlerinin kurulmasını sağlayacağını dile getiren Koca, "Üniversitelerin ana fonksiyonu olan eğitim ve araştırmayı garanti altına alacak, hizmet sunumunda verimliliği sağlayacak ve üniversiteleri yükten kurtaracak bir iş birliği modelini birlikte geliştireceğiz." dedi.

Bakan Koca, yeni açılan merkezin halka sunulan sağlık hizmetleri açısından bölgede önemli bir boşluğu dolduracağını ifade ederek, yapımına önderlik edenleri, destek verenleri ve bilhassa bağışıyla bu eserin hayat bulmasına vesile olan Aracı ailesini kutladı.

Buralarda görev alacak doktorların ve tüm sağlık çalışanlarının görevinin kutsiyet bilinciyle hizmet bayrağını taşıyacaklarından şüphe duymadığını vurgulayan Koca, "Genç meslektaşlarıma sadece modern binalar, son teknolojik cihazlar değil, hocalarımızdan aldığımız kültür, ilim ve irfanı, insan sevgisini ve insana hizmet şuurunu da bıraktığımıza inanıyorum. Bugüne kadar doktorundan hasta bakıcısına kadar zorlukları engel olarak görmeyen, her türlü şiddete göğüs geren, mesai sınırı tanımadan gece ve gündüz hizmet veren sağlık personelimiz, bu yeni mekanlara yeni bir ruh, yeni bir can verecektir." ifadelerini kullandı.

Fahrettin Koca, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2020 20:59

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kocaeli Üniversitesi Sağlık Tesisleri ve Araştırma Merkezleri açıldı - Son Dakika

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