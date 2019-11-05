Son Dakika Haberleri: Kocaeli Üniversitesinde çocuklardaki kalp delikleri ameliyatsız kapatılıyor
Son Dakika Sağlık Kocaeli Üniversitesinde çocuklardaki kalp delikleri ameliyatsız kapatılıyor

Kocaeli Üniversitesinde çocuklardaki kalp delikleri ameliyatsız kapatılıyor

6 saat önce

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Kardiyoloji Kliniği'nde, doğumsal kalp deliği olan hastalar ameliyatsız yöntemle tedavi ediliyor.

Kocaeli Üniversitesinde çocuklardaki kalp delikleri ameliyatsız kapatılıyor, System.String[]

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Kardiyoloji Kliniği'nde, doğumsal kalp deliği olan hastalar ameliyatsız yöntemle tedavi ediliyor.

KOÜ Tıp Fakültesi Çocuk Kardiyoloji Kliniği'nde, herhangi bir cerrahi kesi olmadan kalp deliği kapatma ameliyatlarına başlandı. Hastalar, 1,5-2 saat kadar süren işlemin ardından 24 saat içerisinde taburcu ediliyor.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Eviç Zeynep Akgün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, anne karnından itibaren takip ettikleri hastalar doğduktan sonra gerekli girişimlerin hepsini klinikte uygulayabildiklerini söyledi.

Akgün, bugün de çocuklarda delik kapatma işlemlerine başladıklarını aktararak, "Herhangi bir cerrahi kesi olmadan, pompa olmadan, kalp-akciğer makinesine girmeden bacaktan damar yolu açılarak tüm bu işlemler gerçekleştiriliyor." dedi.

Kullandıkları yöntemin cerrahi işleme göre daha avantajlı olduğunu vurgulayan Akgün, "Hastalar bir gün önceden yatış yapıyor, bir akşam izlendikten sonra işlem yapılıyor. İşlem 1,5-2 saat kadar sürüyor ve bir sonraki gün de taburcu ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Genelde sağlıklı bin doğumda 8 doğumsal kalp hastalığının saptandığını aktaran Akgün, "Bunların hepsi farklı yaş gruplarında farklı şekillerde ortaya çıkabiliyor. Çocuk kalp hastalığı denince asla ailelerin aklına bir tek hastalık gelmesin. Hepsi çok farklı davranıyor. O yüzden mutlaka bir çocuk kardiyoloğunun önderliğinde tedavi planlanması gerekiyor." diye konuştu.

Sağlık

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 04:10 Kaynak: AA
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