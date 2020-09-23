Son dakika haber: Kocaeli Üniversitesinde Kovid-19 aşı denemelerine başlandı - Son Dakika

Son dakika haber: Kocaeli Üniversitesinde Kovid-19 aşı denemelerine başlandı

Son dakika gündem haberine göre Çin'den gelen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı, Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Tıp Fakültesinde gönüllü sağlık çalışanları üzerinde test edilmeye başlandı.

Çin'den gelen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı, Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Tıp Fakültesinde gönüllü sağlık çalışanları üzerinde test edilmeye başlandı.

KOÜ Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Sıla Akhan, Çin'den gelen aşının denemelerine ilişkin AA muhabirine bilgi verdi

Aşı çalışmalarının salgının gidişatını değiştirecek çalışmalar olduğunu belirten Akhan, o yüzden sonuçlarını heyecanla beklediklerini söyledi.

Akhan, dünyada çeşitli aşı çalışmaları bulunduğunu ve bunlardan birinin de Çin'den gelen aşı olduğunu dile getirerek, bunun denemelerinin Türkiye'de birçok merkezde başlayacağını kaydetti.

Aşı denemelerine ilk olarak Hacettepe Üniversitesinde başlandığını hatırlatan Akhan, "Biz de ikinci merkez olarak başladık ve gönüllü esasına dayanıyor. Bugün Dekan Yardımcımız Prof. Dr. Hüsnü Efendi gönüllü oldu. Diğer doktor arkadaşlar arasında gönüllüler var. Her gün 10 gönüllü şeklinde devam edeceğiz." diye konuştu.

Prof. Dr. Akhan, gönüllü olacak kişilerin daha önce Kovid-19'a yakalanmamış olması gerektiğini ve bu yüzden öncesinde test yaptıklarını anlatarak, "Önce PCR ve antikor testi yapıyoruz. Uygunlarsa yaşları da 18-59 arasındaysa sağlık çalışanlarının hepsine yapabiliriz. 14 gün sonra bir doz aşı daha var ve ondan sonra takipleri var bu kişilerin." ifadelerini kullandı.

"Faz 3 sorunsuz bir şekilde geçtiği anda aşı hazır hale geliyor"

Faz 3'ün hem ilaç hem de aşı çalışmaları içinde çok önemli bir yeri olduğuna dikkati çeken Akhan, şöyle devam etti:

"Önce hayvan deneyleri yapılıyor bir ilacı veya aşıyı araştırmak için. Hayvan deneylerinden sonra Faz 1'e geçiliyor. Faz 1'de daha çok yan etkilerine bakılıyor. Faz 2'ye geçildiğinde daha çok hangi dozun daha etkin olduğuna bakılıyor. Faz 3'e geldiğinde daha geniş kapsamlı kişilere yapılması ve ondan sonra etkinse piyasaya sürülüp herkesin aşı olması aşamasına geliniyor. Faz 3 aslında sorunsuz bir şekilde geçtiği anda aşı hazır anlamına geliyor."

Akhan, geniş gruplara ve sağlıklı kişilere yapıldığı için Faz 3'ün diğer aşamalara göre biraz daha zaman alabildiğini belirterek, "Her merkezde başladığı için birkaç hafta içinde önemli bir sayıya ulaşacaktır. Türkiye için 13 bin gibi bir sayı var, bu tamamlandıktan sonra sonuçlar değerlendirilecek ve ona göre yol alınacak." sözlerine yer verdi.

"Aşı buna 'Dur' diyecek"

"Pandemi çok hızlı bir şekilde hayatımıza girdi ve henüz tam olarak baş edebilmiş durumda değiliz. Her yerde virüsle karşılaşabiliriz. Aşı buna dur diyecek, o yüzden aşıya bu kadar önem veriyoruz." diyen Akhan, şunları kaydetti:

"Bütün ilaç ve aşı çalışmalarının belli bir standardı var. Dünyaca belirlenmiş ölçülerde yapılıyor çalışmalar. O yüzden bunlara güvenmek gerekiyor. Şüphe gerektirmeyecek kadar düzenli yapılıyor bütün bunlar. Yapılan işlem bütün dünyada aynıdır, standarttır ve bilimsel bir çalışmadır."

Prof. Dr. Akhan, aşının gerçekten son nokta olduğunu ve bundan dolayı çalışmaların hızlıca yapılması gerektiğini vurgulayarak, çok fazla maruz kaldıkları için öncelikle sağlık çalışanlarının ve daha sonra da bütün herkesin aşılanmasının planlandığını sözlerine ekledi.

Son dakika haber: Kocaeli Üniversitesinde Kovid-19 aşı denemelerine başlandı

Kocaeli Üniversitesi, Çin Halk Cumhuriyeti, Enfeksiyon Bölümü, Türkiye, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 14:27 - Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Son dakika haber: Kocaeli Üniversitesinde Kovid-19 aşı denemelerine başlandı - Son Dakika

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