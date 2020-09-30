Çin'den gelen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının, Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Tıp Fakültesinde gönüllü sağlık çalışanları üzerinde test edilmesi sürdürülüyor.

KOÜ Tıp Fakültesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sıla Akhan, Çin'den gelen aşının hastanede 1 hafta önce denenmeye başlandığını söyledi.

Çalışmalarda yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Akhan, salgından herkes gibi çok etkilendiklerini, çok fazla hasta tedavi ettiklerini ve aşının gelmesinin salgına "dur" demek için önemli olduğunu kaydetti.

"Umarım efektif çıkar ve herkese uygulayabiliriz"

Dünyada Kovid-19'a karşı çok sayıda aşı çalışması olduğunu, Türkiye'de KOÜ Tıp Fakültesinde de aşı uygulamasının devam ettiğini anlatan Akhan, şöyle devam etti:

"Çin'den gelen bu aşı şu anda gönüllü hekimlere ve sağlık çalışanlarına yapılıyor. Belli bir sayı var. O sayıyı doldurduktan sonra diğer sağlık gönüllülerine de yapılacak. Hekimler ve sağlık çalışanları bir haftadır bize gönüllü olarak geliyor. 14. günde ikinci bir doz var. Aşı olanların virüs alıp almadıkları da tek tek kontrol edilecek. Sonuçları heyecanla bekliyoruz çünkü bu çok önemli bir çalışma. Etkin bulunursa bir süre sonra herkese uygulanabilecek bir aşamaya gelecek."

Akhan, üniversitede aşı yapılacak gönüllü sayısının 550 olarak belirlendiğini, aşamalı olarak 1300 kişiye ulaştıktan sonra diğerlerinin de başvurabileceğini belirterek, "Şu anda aşı yaptığımız kişilerde yan etki olarak herhangi bir şikayet olmadı. Şimdiye kadar yaklaşık 20-30 kişiye gönüllüye aşı yapıldı. Umarım iyi bir sonuç verir, efektif çıkar ve herkese uygulayabiliriz." diye konuştu.

"Herhangi bir zorlama, baskı söz konusu değil"

KOÜ Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Hüsnü Efendi ise gönüllü olarak bir hafta önce kendisine aşı yapıldığını kaydederek, "Kliniğimizde doku ve hücre çalışmaları yapıyoruz. Bunlar üzerinde aşı etkili olursa, sonra hayvan çalışmaları yapılıyor. Bunları başarılı geçen ürünler, Faz 1 dediğimiz aşamada küçük bir grupta deneniyor. Burada bir sorun çıkmazsa Faz 2 aşamada yine biraz daha fazla insan üzerinde deneniyor. Bu aşamadan sonra Faz 3 dediğimiz grupta artık yüzlerce, binlerce hasta üzerinde uygulanıyor. Faz 3 çalışmaları güvenlik aşamasını geçmiş çalışmalardır." ifadelerini kullandı.

Şimdiye kadar hep yönetici ve araştırmacı olarak masanın diğer tarafında yer aldığını ancak bu çalışmaya kurumdaki diğer sağlık çalışanlarına örnek olmak ve bilimsel çalışmaya katkı sunmak amacıyla katıldığını dile getiren Efendi, şöyle devam etti:

"İlk enjeksiyondan sonra herhangi bir yan etki olmadı. Gayet sağlıklı gidiyor. Şu ana kadar bir sorun yaşanmadı ama ne aldığımı ben de bilmiyorum. Ancak bu testlerden sonra, ikinci dozdan sonra, 14 hafta sonra ne aldığımızı öğrenmiş olacağız. Bu işin mantığı böyle yürüyor. Çalışan herkes gönüllü katılıyor. Burada herhangi bir zorlama, baskı söz konusu değil. Katılanlara bir ücret ödenmiyor."

Kocaeli Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk de Kovid-19 ile ilgili çözümler bulmaya çalıştıklarını, dünyanın her tarafında bu tür çabaların devam ettiğini dile getirdi.

Cantürk, dünyanın birçok ülkesinde aşı çalışması yürütüldüğünü belirterek, "Bunlardan 8-10 tanesi Faz 3 aşamasına geldi. Bunlar başta yan etkileri olmak üzere iyice araştırılacak, kullanılabilirliği etkinliği, antikor oluşturma kapasitesi gözlemlenecek. Bizim ülkemizde de Çin'den gelen aşı kullanma çalışmaları başladı. Halihazırda Hacettepe ve Kocaeli üniversitelerinde uygulamaya başlandı. Hastanemizde böyle bir şeyin yapılıyor olması bizi onurlandırıyor. Bunun neticesinin olumlu olması aynı zamanda bizi sevindirecek." değerlendirmesinde bulundu.