Kocaeli uyuşturucu alıp satmak için banka kredisi çekmişler - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kocaeli uyuşturucu alıp satmak için banka kredisi çekmişler - Son Dakika

Kocaeli uyuşturucu alıp satmak için banka kredisi çekmişler

6 saat önce

Uyuşturucu alıp satmak için banka kredisi çekmişler (2)ADLİYEYE SEVK EDİLDİLERİzmit'te, uyuşturucu alıp satmak için banka kredisi çeken E.K. ve O.K., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Uyuşturucu alıp satmak için banka kredisi çekmişler (2)

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

İzmit'te, uyuşturucu alıp satmak için banka kredisi çeken E.K. ve O.K., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Kocaeli uyuşturucu alıp satmak için banka kredisi çekmişler

İzmit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 05:01 Kaynak: DHA
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