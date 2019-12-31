Kocaeli uyuşturucu alıp satmak için banka kredisi çekmişler - Son Dakika
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Kocaeli uyuşturucu alıp satmak için banka kredisi çekmişler
6 saat önce
Uyuşturucu alıp satmak için banka kredisi çekmişler (2)ADLİYEYE SEVK EDİLDİLERİzmit'te, uyuşturucu alıp satmak için banka kredisi çeken E.K. ve O.K., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Uyuşturucu alıp satmak için banka kredisi çekmişler (2)
ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
İzmit'te, uyuşturucu alıp satmak için banka kredisi çeken E.K. ve O.K., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
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31.12.2019 23:23:07. #1.11#
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