Kocaeli üzerinde araç bulunan çekici ile otomobil çarpıştı 2 ölü, 8 yaralı - Son Dakika

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Kocaeli üzerinde araç bulunan çekici ile otomobil çarpıştı 2 ölü, 8 yaralı
6 saat önce
KOCAELİ Üzerinde araç bulunan çekici ile otomobil çarpıştı 2 ölü, 8 yaralı.
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 08:05 Kaynak: DHA
KOCAELİ Üzerinde araç bulunan çekici ile otomobil çarpıştı 2 ölü, 8 yaralı
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