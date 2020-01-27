Kocaeli üzerinde araç bulunan çekici ile otomobil çarpıştı 2 ölü, 8 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kocaeli üzerinde araç bulunan çekici ile otomobil çarpıştı 2 ölü, 8 yaralı - Son Dakika

Kocaeli üzerinde araç bulunan çekici ile otomobil çarpıştı 2 ölü, 8 yaralı

6 saat önce

KOCAELİ Üzerinde araç bulunan çekici ile otomobil çarpıştı 2 ölü, 8 yaralı.

KOCAELİ Üzerinde araç bulunan çekici ile otomobil çarpıştı 2 ölü, 8 yaralı

Kocaeli üzerinde araç bulunan çekici ile otomobil çarpıştı 2 ölü, 8 yaralı

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 08:05 Kaynak: DHA
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