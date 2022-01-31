Kocaeli, vaka sayısı en yüksek ikinci il oldu - Son Dakika

KOCAELİ artan koronavirüs vaka sayısı ile İstanbul'un ardından ikinci oldu. 8-14 Ocak tarihlerinde 800,55 olan vaka sayısı, 15-21 Ocak tarihleri arasında ise 930,58'e yükseldi.

Kocaeli'de koronavirüs vaka sayısı her geçen hafta daha da yükseliyor. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı haftalık vaka sayısında 8-14 Ocak tarihlerinde 800,55 olan vaka sayısı, 15-21 Ocak tarihlerinde ise 930,58'e yükseldi. Kocaeli vaka sayısıyla İstanbul'un ardından ikinci sırada yer aldı. Hayat Eve Sığar uygulamasında risk haritasında Kocaeli'de kent merkezlerinin kırmızıya dönüştüğü görüldü. Kocaeli'de aşı oranı ise yüzde 81,3'e yükselirken, hastanelere aşı olmak için ve koronavirüs testi olmak için gelenlerin ise yoğunluğu devam ediyor.

Yapılan tüm uyarılara, vaka sayılarının her geçen gün artmasına rağmen birçok vatandaşın maske ve sosyal mesafe kurallarına uymadıkları, maskeyi doğru takmadıkları görüldü.