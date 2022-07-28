Kocaeli'de 160 göçmen sınır dışı edildi - Son Dakika
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Kocaeli'de 160 göçmen sınır dışı edildi

28.07.2022 15:22
Kocaeli'de 160 göçmen sınır dışı edildi

Kocaeli Valiliği, 160 düzensiz göçmenin sınır dışı edilerek, ülkelerine gönderildiğini açıkladı.

Kocaeli Valiliği, 160 düzensiz göçmenin sınır dışı edilerek, ülkelerine gönderildiğini açıkladı.

Kocaeli Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Düzensiz göçle etkin ve kararlı mücadele çalışmaları çerçevesinde bölge illerimiz ve Kocaeli'de güvenlik güçlerimiz tarafından yakalanarak Kocaeli İl Göç İdaresi Müdürlüğü Gündoğdu Geri Gönderme Merkezine teslim edilen ve Geri Gönderme Merkezinde idari gözetim altında bulunan 160 düzensiz göçmen 28.07.2022 tarihinde İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi Müdürlüğünce sınır dışı edilerek, ülkelerine gönderilmiştir" ifadeleri kullanıldı. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

İl Göç İdaresi Müdürlüğü, Gündoğdu, Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kocaeli'de 160 göçmen sınır dışı edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaeli'de 160 göçmen sınır dışı edildi - Son Dakika
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