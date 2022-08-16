170 düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi - Son Dakika
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170 düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi

16.08.2022 10:49
170 düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi

Kocaeli Valiliği, 170 düzensiz göçmenin sınır dışı edilerek ülkelerine gönderildiğini açıkladı.

Kocaeli Valiliği, 170 düzensiz göçmenin sınır dışı edilerek ülkelerine gönderildiğini açıkladı.

Kocaeli Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Bölge illerimiz ve Kocaeli'de güvenlik güçlerimiz tarafından yakalanarak Kocaeli İl Göç İdaresi Müdürlüğü Gündoğdu Geri Gönderme Merkezine teslim edilen ve Geri Gönderme Merkezinde idari gözetim altında bulunan 170 düzensiz göçmen 15.08.2022 tarihinde İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi Müdürlüğünce sınır dışı edilerek ülkelerine gönderilmiştir" denildi. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

İl Göç İdaresi Müdürlüğü, Gündoğdu, Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 170 düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi - Son Dakika

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