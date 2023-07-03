Kocaeli Valiliği'nden Dilovası'ndaki gerginliğe ilişkin uyarı: Evlere saldırı gerçekleştirilmedi, provokatif yayınlara itibar edilmemeli

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde dün akşam saatlerinde hareketli anlar yaşandı. Suriyeli bir grubun dün gece taşkınlık çıkardığı iddiasıyla sokağa çıkan vatandaşlar sloganlar atarak yürüdü. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde vatandaşların "Ülkede mülteci istemiyoruz" sloganı attığı duyulurken, söz konusu Suriyeli grubun sahibi olan bir köpeği zehirlediği iddia edildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA: EVLERE SALDIRI GERÇEKLEŞTİRİLMEDİ

Kocaeli Valiliği de bugün Dilovası'ndaki gerginliğe ilişkin yazılı açıklamada bulundu. İlçede evcil hayvanın zehirlendiği iddiasının ardından yaşanan gerginliğe ilişkin, hiçbir vatandaşın evine saldırı gerçekleştirilmediğini ve gerçeği yansıtmayan provokatif amaçlı yayınlara itibar edilmemesi gerektiğini bildirdi.

YABANCI UYRUKLU 10 KİŞİ DEPORT EDİLİYOR

Valilikten yapılan açıklamada, bir köpeğin öldürülmesine sebebiyet verdiği düşünülen kişi ile bir grup arasında yaşanan tartışma ve sonrasında meydana gelen olaylara güvenlik birimlerinin süratle müdahale ettiği belirtildi. Olaya karışan şüphelilerle ilgili yapılan adli işlemlerin ardından yabancı olanlardan 10'unun İl Göç İdaresi Müdürlüğüne deport edilmek üzere teslim edildiği aktarılan açıklamada, evcil hayvanın ölüm sebebinin tespit edilmesi için de numuneler alındığı bilgisine yer verildi.

"GÖRÜNTÜLERDEKİLER KÖPEĞİ ÖLEN ŞAHIS VE YAKINLARI"

Açıklamada, şunlar kaydedildi; "Bazı sosyal medya mecralarında yayınlanan görüntülerde yabancı uyruklu şahısların vatandaşlarımıza ait evlere saldırdığı şeklinde görüntülerin paylaşıldığı ancak bu görüntülerdeki kişilerin yabancı uyruklu şahıslar olmadığı, köpeği ölen şahıs ve yakınları olduğu tespit edilmiştir. Hiçbir vatandaşımızın evine saldırı gerçekleştirilmemiştir. Gerçeğe aykırı ve provokatif amaçlı yayınlanan haber ve görüntülere itibar edilmemesi gerektiği hususu kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur."

OLAYLARA KISA SÜREDE MÜDAHALE EDİLDİ

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada da dün Dilovası ilçesinde evcil hayvanın zehirlendiği iddiası sonrası yaşanan olaya kısa sürede müdahale edildiği belirtilerek, olaya karıştığı tespit edilen şahısların yakalanıp haklarında adli işlem yapıldığı kaydedildi. Öte yandan Dilovası Kent Meydanı'nda toplanan grup, olayları protesto etti.