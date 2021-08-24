Kocaeli Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ( Uyuşturucu ile Mücadele ) Basın Duyurusu 16 -22 Ağustos 2021 - Son Dakika
Üye Girişi

Kocaeli Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ( Uyuşturucu ile Mücadele ) Basın Duyurusu 16 -22 Ağustos 2021

24.08.2021 15:33
Kocaeli Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ( Uyuşturucu ile Mücadele ) Basın Duyurusu 16 -22 Ağustos 2021

Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması için uyuşturucu madde ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında İlimiz genelinde yapılan çalışmalarda;İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin 16. 08. 2021- 22. 08.

Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması için uyuşturucu madde ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında İlimiz genelinde yapılan çalışmalarda;

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin 16. 08. 2021- 22. 08. 2021 tarihleri arasında İlimiz genelinde yapmış olduğu uygulamalar neticesinde; 63 olayda, toplam 106 şahsa Adli İşlem Başlatılmış, bu şahıslardan 11'i Tutuklanmış, 5'i Adli Kontrol Şartı ile Serbest Kalmış, 84 şahıs Serbest Kalmış ve 6 şahıs adli makamlara mevcutlu sevk edilecektir.

Yapılan operasyon ve uygulamalar neticesinde; 131 gr ESRAR, 173 gr SENTETİK KANNABİNOİD (BONZAİ), 169 gr METAMFETAMİN, 34 ad SENTETİK ECZA, 21 gr SKUNK, 5 gr EROİN, 145 ad ECSTASY, ele geçirilmiştir. Ayrıca yapılan bu operasyonlarda; 2. 330 TL, Uyuşturucu Madde Ticaretinden Elde Edildiği Değerlendirilen Para, 2 ad HASSAS TERAZİ, Ele Geçirilmiştir. İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin 16. 08. 2021 - 22. 08. 2021 tarihleri arasında İlimiz genelinde icra edilen operasyon ve uygulamalarda; 5 olayda toplam 7 şahıs hakkında Adli İşlem Başlatılmış 2 şahış Tutuklanmış ve 5 şahıs hakkında Serbest Yargılanma kararı verilmiştir. 56 kök KENEVİR BİTKİSİ, 8 gr METAMFETAMİN, 12 gr SENTETİK KANNABİNOİD (BONZAİ) ele geçirilmiştir. Uyuşturucu ile olan mücadelemiz hız kesmeden devam edecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

KOCAELİ VALİLİĞİ

YORUMLAR
500
Ordu'da 'torbacı' operasyonunda 2 kişi tutuklandı Ordu'da 'torbacı' operasyonunda 2 kişi tutuklandı Sakarya'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 5 zanlıdan 2'si tutuklandı Sakarya'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 5 zanlıdan 2'si tutuklandı Keşan'da üzerinde ve evinde uyuşturucu hap ele geçen zanlı gözaltına alındı Keşan'da üzerinde ve evinde uyuşturucu hap ele geçen zanlı gözaltına alındı
Kaynak: Habermetre

İl Jandarma Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum Kocaeli Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ( Uyuşturucu ile Mücadele ) Basın Duyurusu 16 -22 Ağustos 2021 - Son Dakika

Bu haber Habermetre tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Habermetre tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Habermetre kurumudur.

Son Dakika
17:36 Kayserispor, genç teknik adam Çağdaş Atan ile prensip anlaşmasına vardı
17:35 Temel Karamollaoğlu'ndan gündem olacak iddia: Erdoğan tek bir şartla cumhurbaşkanı adayı olabilir
17:34 "Asgari ücrete 2. zam olacak mı?" sorusunu Numan Kurtulmuş cevapladı: Çalışmalar devam ediyor
17:07 Fenerbahçelileri sinirlendirecek sözler! Ukraynalı teknik direktör: Fenerbahçe, Dinamo Kiev'e zorluk çıkarmaz
16:52 Denizli'de iki gencin öldürülüp kuyuya atıldığı cinayetle ilgili korkunç detaylar ortaya çıktı! Silahla vurup cesetlerini yakmış ardından kuyuya atmış
16:48 Fırtına deresine serinlemek için giren ve hayatını kaybeden gencin son görüntüleri ortaya çıktı
16:36 İstilacı solucan türüne karşı uzmanlar uyardı: 30 santim sıçrayabiliyor ve dışkıları taş duvarları devirebiliyor
16:22 DBP'li vekil tarafından darp edilen polis memuru yaşadıklarını anlattı: Kaskımın alt kısmından elini sokarak çene kısımlarıma yumruk attı
16:17 Efsaneleşen video benzin zamlarının ardından yeniden gündeme geldi! "2 bin 500 TL aracımın mazotuna yetmez"
16:09 Irkçılığa karşı sembol haline haline gelen Nijeryalı futbolcu arabasında ölü bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2022 17:49:41. #1.13#
SON DAKİKA: Kocaeli Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ( Uyuşturucu ile Mücadele ) Basın Duyurusu 16 -22 Ağustos 2021 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement