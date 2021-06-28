Kocaeli Valiliği İl Jandarma Komutanlığı Basın Açıklaması Kartepe Kaçak Akaryakıt 28.06.2021 - Son Dakika

Kocaeli Valiliği İl Jandarma Komutanlığı Basın Açıklaması Kartepe Kaçak Akaryakıt 28.06.2021
28.06.2021 20:07
Kocaeli İl Jandarma Komutanlığınca, Kaçakçılık ile Mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde; 25 Haziran 2021 günü Kartepe İlçesi Sarımeşe Mahallesindeki lisanssız olarak kaçak akaryakıt üreterek piyasaya sürdüğü tespit edilen 2 (İKİ) şahısa ait depo ve araçta yapılan aramada, 4.
Kocaeli İl Jandarma Komutanlığınca, Kaçakçılık ile Mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde; 25 Haziran 2021 günü Kartepe İlçesi Sarımeşe Mahallesindeki lisanssız olarak kaçak akaryakıt üreterek piyasaya sürdüğü tespit edilen 2 (İKİ) şahısa ait depo ve araçta yapılan aramada, 4. 000 litre kaçak akaryakıt ele geçirilmiştir. Olayla ilgili olarak adli tahkikata başlanılmıştır. İlimiz genelinde suçun önlenmesi ve faillerin yakalanmasına yönelik çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
KOCAELİ VALİLİĞİ
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