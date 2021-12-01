Kocaeli Valiliği İl Jandarma Komutanlığı (Etil Alkol) Basın Açıklaması 30.11.2021 - Son Dakika
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Kocaeli Valiliği İl Jandarma Komutanlığı (Etil Alkol) Basın Açıklaması 30.11.2021

Kocaeli Valiliği İl Jandarma Komutanlığı (Etil Alkol) Basın Açıklaması 30.11.2021

01.12.2021 02:12

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığının kaçakçılık suçları ile mücadele kapsamında, 29 Kasım 2021 tarihinde, İzmit ilçesi Sanayi Mahallesinde, üretim izni olmadan etil alkol üretimi yapan bir işyerinde yapılan arama neticesinde; * (1.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığının kaçakçılık suçları ile mücadele kapsamında, 29 Kasım 2021 tarihinde, İzmit ilçesi Sanayi Mahallesinde, üretim izni olmadan etil alkol üretimi yapan bir işyerinde yapılan arama neticesinde; * (1. 440) litre şişelenmiş, etiketlenmiş ve satışa hazır halde (1) litrelik şişeler içerisinde etil alkol,

* (1. 175) litre paketlenmiş, etiketlenmiş ve satışa hazır halde (5) litrelik bidonlar içerisinde etil alkol,

* (26. 500) litre şişelenmemiş etil alkol olmak üzere, toplam (29. 115) litre etil alkol,

* (1) adet dolum, kapaklama, etiketleme ve barkodlama makinesi,

* (278. 000) adet etil alkol şişeleri ve bidon için kullanılan kapak,

* (1. 350. 000) adet etil alkol şişelerinde ve bidonlarda kullanılan sahte marka etiketi ve barkod,

* (41. 888) adet doluma hazır (1) litrelik boş şişe,

* (3. 460) adet karton koli,

* (1) adet soğutma ünitesi,

* (2) adet ısıtma kazanı,

* (1) adet (30. 000) litrelik metal tank,

* (3) adet (5. 000) litrelik metal tank,

* (1) adet etil alkollerin sevkiyatında kullanılan araç,

* (1) adet yükleme (forklift) aracı, ele geçirilmiştir. Operasyon kapsamında, (4) kişi hakkında adli tahkikata başlanılmıştır.

İlimiz genelinde suçun önlenmesi ve faillerinin yakalanmasına yönelik çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülmektedir.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur. KOCAELİ VALİLİĞİ

Kaynak: Habermetre
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Son Dakika Toplum Kocaeli Valiliği İl Jandarma Komutanlığı (Etil Alkol) Basın Açıklaması 30.11.2021 - Son Dakika


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