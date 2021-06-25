Kocaeli Valiliği İl Jandarma Komutanlığı (Tarihi Eser Kaçakçılığı ) Basın Açıklaması 25.06.2021 - Son Dakika

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığınca, Tarihi Eser Kaçakçılığı ile Mücadele kapsamında, Körfez ilçesi İlimtepe Mahallesi'nde yapılan yol emniyet ve kontrolü esnasında durdurulan bir araç içerisinde yapılan aramada, 281 adet tarihi sikke ele geçirilmiş, olayla ilgili 3 şüpheli şahıs gözaltına alınarak adli tahkikata başlanılmıştır.

İlimiz genelinde suç ve suçlu ile mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. KOCAELİ VALİLİĞİ