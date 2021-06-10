Kocaeli Valiliği - Jandarma Sosyal Medya Basın Açıklaması - Son Dakika

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığınca, Terörle Mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda;

PKK terör örgütünün, başta Kocaeli ili olmak üzere ülkemiz genelinde faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde, Sosyal Medya üzerinden PKK terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen; C. Y, Ç. B ve F. T isimli şüpheli şahıslar 10 Haziran 2021 tarihinde Kocaeli ili Dilovası, Körfez ve Kartepe İlçelerinde bulunan üç (3) ayrı adreste gerçekleştirilen eş zamanlı operasyon sonucu, yakalanarak gözaltına alınmışlardır.

Suç ve suçlu ile mücadelemiz aralıksız ve kararlılıkla devam ediyor.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

KOCAELİ VALİLİĞİ