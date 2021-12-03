Kocaeli Valiliği ÖNEM Projesi kapsamında Gölcük'te etkinlik düzenlendi - Son Dakika

Kocaeli Valiliğince başlatılan Özel Nedenlerin Engelleriyle Mücadele (ÖNEM) projesi kapsamında Gölcük ilçesinde etkinlik düzenlendi.

Gölcük Şirinköy Anaokulu'nda minik öğrencilere, usta öğretici Levent Yıldırım tarafından ebru sanatıyla ilgili bilgi verildi.

Etkinlikte usta öğretici Levent Yıldırım, tüm öğrencilere tek tek Ebru sanatını öğretirken, minik öğrenciler keyifli vakit geçirdi.

Okul müdürü Fatma Köroğlu, "Kocaeli Valiliği Özel Nedenlerin Engelleriyle Mücadele projesi kapsamında biz de okulumuzda 'Ben de Varım' adlı çalışma yaptık. Kültürel zenginliğimizi çocuklarımıza tanıtmak ve öğrencilerimize keyifli vakit geçirmek amacıyla Ebru sanatı çalışmasını planladık. Ebru sanatı, Osmanlı'dan günümüze kadar su ve boya kullanarak bir kağıt sanatıdır." dedi.