Kocaeli Valiliği orman yangınlarını önlemeye yönelik kararlar aldı - Son Dakika
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Kocaeli Valiliği orman yangınlarını önlemeye yönelik kararlar aldı

21.05.2022 13:21
Kocaeli Valiliği orman yangınlarını önlemeye yönelik kararlar aldı

Kocaeli Valiliği tarafından orman yangınlarının önlenmesine yönelik kararlar alındı.

Kocaeli Valiliği tarafından orman yangınlarının önlenmesine yönelik kararlar alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Vali Seddar Yavuz başkanlığında düzenlenen Orman Yangını Hazırlıkları Değerlendirme Toplantısında alınan kararların 1 Haziran-1 Kasım tarihlerinde geçerli olacağı belirtildi.

Açıklamada, bu kapsamda, resmi tescilli piknik/mesire alanları harici her türlü ormanlık alanlarda, mangal, semaver ve benzeri ateşli piknik yapılması, dilek feneri, meşale, havai fişek gibi yangın çıkmasına sebep olabilecek malzemelerin sokulmasının, kullanılmasının yasaklandığı bildirildi.

Ormanlık alanlarda konaklama yapılmasının yasaklandığı aktarılan açıklamada, "Orman içinde ATV, UTV ve bunun gibi araçların önceden belirlenmiş alanlar dışında kullanılması yasaklanmıştır. Orman İşletme Müdürlükleri tarafından belirlenen güzergahlarla sınırlı olmak kaydıyla ulusal, uluslararası sportif ve eko turizm amaçlı kullanımlar için izin alınması zorunludur. Kocaeli sınırları içindeki ormana bitişik alanlarda ve ormanlık alanlara 4 kilometre mesafede anız ve bağ-bahçe temizliği vb. amacıyla kontrollü dahi olsa ateş yakmak yasaklanmıştır. Güvenlik birimleri (emniyet-jandarma vb.) ve orman muhafaza memurlarından oluşturulacak olan ve gezici gözetleme işleriyle görevlendirilen ekiplerce tüm resmi ve tescilli piknik alanları dahil daha önce belirlenen ve özellikle tehlike arz edebilecek alan ve bölgeler kontrol altında tutulacaktır. Alınan kararlar ilgili kurumlar ve güvenlik güçlerince hassasiyetle takip edilecek olup uymayanlar hakkında adli işlem tesis edilecek ve idari para cezası uygulanacaktır."

Açıklamada, vatandaşlardan konuyu hassasiyetle takip etmeleri ve şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezine iletmeleri istendi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kocaeli Valiliği orman yangınlarını önlemeye yönelik kararlar aldı - Son Dakika


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