Kocaeli valiliği: otoyol tamamlandıktan sonra taş ocağının ruhsatı iptal edilecek

KOCAELİ Valiliği, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde kullanılmak üzere açılan taş ocağının ticari amaçlı olmadığını, otoyolun tamamlanmasının ardından ruhsatının iptal edileceğini açıkladı. Açıklamada, taş ocağının bölgedeki kaya mezarlarına 310 metre mesafede olduğu belirtilerek, tarihi dokunun zarar görmemesi için de her türlü tedbirin alındığı belirtildi.Kocaeli Valiliği, Kandıra Babaköy'de Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli kesiminin yapımı için açılan taş ocağıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Taş ocağı alanının ticari amaçlı olmadığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:"İstanbul- Kocaeli ve Sakarya trafiğini oldukça rahatlatması beklenen, iki kıtayı birleştiren Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün devamı olan ve 2020 yılında tamamının hizmete açılması planlanan Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli kesimi çalışmaları kapsamında kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan ve yapılan araştırmalar sonucu teknik raporlar doğrultusunda istenilen malzemenin özellikleri ve kalitesi bakımından sadece Kandıra ilçemiz Babaköy Mahallesi sınırları içerisinde bulunmuş olup, Valiliğimizin uygun görüşleri ile Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü bahse konu saha için ruhsat düzenlemiştir. Kandıra Babaköy'de Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü'ne tahsis edilen 13 hektarlık taş ocağı alanının ticari amaçlı olmadığı, kamu hizmetinde kullanılmak üzere tahsis edilmiştir."TARİHİ MEZARLARIN ZARAR GÖRMEMESİ İÇİN ÖNLEM ALINDIKaya mezarların taş ocağına kuş bakışı 310 metre uzaklıkta olduğu belirtilerek, şu bilgilere yer verildi:"Kandıra Babaköy'de yer alan kaya mezarları ile ilgili Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü ve Müze Müdürlüğü elemanlarınca yapılan incelemeler neticesinde, almış oldukları kurul kararına göre 'bölgede bulunan kaya mezarlarının ruhsat sınırları dışında kaldığı, kuş uçuşu 310 metre mesafede olduğu tespit edilmiş, bahse konu ruhsat sahasında çalışma yapılmasında sakınca bulunmadığı' belirtilmiştir. Söz konusu kaya mezarlarının ve tarihi dokunun çalışmalardan zarar görmemesi için de her türlü tedbir alınmıştır. Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü tarafından 2019 yılı ağustos ayı itibariyle işletime açılan taş ocağının çalışmaları esnasında tarihi dokunun bozulmaması ve taş ocağı alanı dışında çevreye zarar verilmemesi konusunda gerekli hassasiyet gösterilmektedir."YENİDEN AĞAÇLANDIRILACAKBölgede 2 bin 159 ağacın kesilmesi için işaretlendiği ifade edilerek, "Bölgedeki çalışmalar esnasında toplam 2159 adet meşe ağacı kesimi için işaretlenmiş, işaretlenen ağaçların 803 adedi 20 santimetre çapı üzerinde olup, kalan 1356 adedi ise ince çap olarak tabir ettiğimiz 20 santimetre çapı altındadır. Kuzey Marmara Otoyolu (3. Boğaz Köprüsü Dahil), Kurtköy-Akyazı (bağlantı yolları dahil) kesimi çalışmaları tamamlandıktan sonra ruhsat iptal edilecek ve bölge için Çevre Uyum Planı hazırlanarak, yeniden ağaçlandırılacaktır."