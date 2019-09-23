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Kocaeli Valiliğinden açıklama

44 dakika önce

Kocaeli Valiliği, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Çocuk Koordinasyon Merkezi Müdürlüğünde çocuk gelişimci olarak görev yapan Serap Yılhan ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

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Kocaeli Valiliği, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Çocuk Koordinasyon Merkezi Müdürlüğünde çocuk gelişimci olarak görev yapan Serap Yılhan ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Yılhan ile ilgili basında yer alan haberlere ilişkin açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Merhum Serap Yılhan hakkında 18.12.2018 tarihinde CİMER üzerinden Gebze Cumhuriyet Başsavcılığına, ayrıca 16.11.2018 tarihinde yine CİMER üzerinden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına yapılan şikayet sonucunda, savcılık tarafından 05.02.2019 tarihinde başlatılan adli soruşturma ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı denetçileri tarafından başlatılan idari soruşturma neticesinde Yılhan tedbiren 26.03.2019 tarihinde açığa alınmış olup, yargı ve soruşturma süreci devam etmektedir."

Söz konusu haberlerde iddia edildiği üzere Çocuk Koordinasyon Merkezi Müdürünün emekliye ayrılmasının soruşturma ile bir alakası bulunmadığına, kendi isteği üzerine emekliye ayrıldığına yer verilen açıklamada, yapılan adli ve idari soruşturmaların devam ettiği, süreçte üzücü müessir olayın meydana geldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca Serap Yılhan'a Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı ve sabırlar dilendi.

Kocaeli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 07:38 Kaynak: AA
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