Kocaeli'de bir tır dolusu göçmenin kaçtığı anların paylaşıldığı görüntüler ile ilgili Valilikten açıklama - Son Dakika
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Kocaeli'de bir tır dolusu göçmenin kaçtığı anların paylaşıldığı görüntüler ile ilgili Valilikten açıklama

25.05.2022 12:48

Kocaeli'de bir tır dolusu göçmenin kaçtığı anların paylaşıldığı görüntüler ile ilgili Valilikten açıklamaKOCAELİ Kocaeli'de bir tır dolusu göçmenin kaçtığı anların paylaşıldığı görüntüler ile ilgili Kocaeli Valiliği açıklamalarda bulundu.

Kocaeli'de bir tır dolusu göçmenin kaçtığı anların paylaşıldığı görüntüler ile ilgili Valilikten açıklama

KOCAELİ Kocaeli'de bir tır dolusu göçmenin kaçtığı anların paylaşıldığı görüntüler ile ilgili Kocaeli Valiliği açıklamalarda bulundu.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çekildiği iddia edilen, bir kamyon dolusu kaçak göçmenin kaçtığı görüntüler ile ilgili Kocaeli Valiliği açıklama yaptı. Valiliğin açıklamasında "22 Mayıs 2022 Pazar günü saat 11.00 sıralarında, Kuzey Marmara Otoyolu, Dilovası Mermerciler gişe çıkışında, Jandarma Trafik Timlerince yapılan trafik kontrolü esnasında durdurulan kapalı kasa bir aracın kasasının içine saklanmış halde ilk anda sayısı ve uyruğu tespit edilemeyen ve kaçak yollarla yurda giriş yaptıkları anlaşılan yabancı şahısların kaçma girişimi neticesinde bölgede geniş çaplı inceleme başlatılmış ve bu çalışmalar neticesinde Afgan uyruklu 27 yabancı şahsın yakalandığı Valiliğimizce aynı gün kamuoyu ile paylaşılmıştır. Bazı sosyal medya ve basın organlarında bu konuda tekrar yayınlar yapıldığı görüldüğünden açıklama yapma gereği duyulmuştur. Olay günü yedi emin parkına çekilen araçtan kaçmaya çalışan yabancı uyruklu şahıslarla ilgili çevrede devam eden detaylı çalışmalar neticesinde 24'ü Afgan, 9'u Pakistan, 1'i İran ve 1'i Bangladeş uyruklu olmak üzere toplamda 35 yabancı uyruklu şahıs yakalanmış olup işlemlerinin tamamlanmasına müteakiben sınır dışı edileceklerdir. Organize eden kişi adli makamlarca tutuklanmış olup diğerlerinin de yakalanması için çok yönlü çalışmalar devam etmektedir. Düzensiz göç ile mücadelemiz kararlılıkla sürdürülmektedir" ifadelerine yer verildi.

Kocaeli'de bir tır dolusu göçmenin kaçtığı anların paylaşıldığı görüntüler ile ilgili Valilikten açıklama
Kocaeli'de bir tır dolusu göçmenin kaçtığı anların paylaşıldığı görüntüler ile ilgili Valilikten açıklama
Kocaeli'de bir tır dolusu göçmenin kaçtığı anların paylaşıldığı görüntüler ile ilgili Valilikten açıklama
Kocaeli'de bir tır dolusu göçmenin kaçtığı anların paylaşıldığı görüntüler ile ilgili Valilikten açıklama
Kocaeli'de bir tır dolusu göçmenin kaçtığı anların paylaşıldığı görüntüler ile ilgili Valilikten açıklama
Kocaeli'de bir tır dolusu göçmenin kaçtığı anların paylaşıldığı görüntüler ile ilgili Valilikten açıklama
Kocaeli'de bir tır dolusu göçmenin kaçtığı anların paylaşıldığı görüntüler ile ilgili Valilikten açıklama
Kocaeli'de bir tır dolusu göçmenin kaçtığı anların paylaşıldığı görüntüler ile ilgili Valilikten açıklama
Kocaeli'de bir tır dolusu göçmenin kaçtığı anların paylaşıldığı görüntüler ile ilgili Valilikten açıklama

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Kaynak: İHA

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