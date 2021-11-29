İlimizde Etkili Olan Fırtına Sonrası Meydana Gelen Olaylar - Son Dakika

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan uyarılar dikkate alınmak suretiyle Valiliğimizce gerek sosyal medya organları üzerinden gerekse diğer basın organlarıyla gerekli uyarılar yapılmış ayrıca kurum kuruluşlar arasında gerekli koordinasyon sağlanmak üzere gerekli tedbirler zaman kaybetmeden alınmıştır. Dün akşam saatlerinden itibaren başlayan ve bugün de devam eden şiddetli rüzgar ve fırtına nedeniyle ilimiz genelindeki 12 İlçemizden 10'unda 27 çatı uçması ve tehlike arz eden olay, 5 ağaç devrilmesi, 1 iskele kalıbı çökmesi, 1 tabela devrilmesi olmak üzere toplam 34 olay meydana gelmiştir. Ayrıca İl genelinde etkili olan fırtınada toplam 11 tekne batmış, 6 tekne karaya çıkarılmıştır. İl genelinde 95 trafoda elektrik kesintisi yaşanmış olup SEDAŞ tarafından gerekli müdahaleler yapılmaktadır. Meydana gelen olaylarda toplam 8 vatandaşımız yaralanmıştır. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan son değerlendirmelelere göre kuvvetli rüzgar ve fırtınanın yarın (30. 11. 2021) Salı günü geç saatlere kadar devam edeceği bildirildiğinden, vatandaşlarımızın kuvvetli rüzgar ve fırtınanın oluşturabileceği çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur. KOCAELİ VALİLİĞİ