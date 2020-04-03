Kocaeli Valiliğinden

Kocaeli Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında alınan, "Bazı etkinliklerin 15 gün süreyle yasaklanması" kararında iş bırakmayla ilgili bir yasaklamanın bulunmadığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, 2 Nisan'da alınan karar gereğince kapalı yer toplantıları, her türlü bilimsel, kültürel, sanatsal ve benzeri toplantı ve aktiviteler, gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, stant açma, imza kampanyası, çadır kurma, meşale yakma, el ilanı ve bildiri, broşür dağıtma, protesto eylemi ve benzeri türdeki eylem ve etkinliklerin 16 Nisan'a kadar 15 gün süreyle yasaklandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, bazı basın kuruluşlarında iş bırakma yasağı olduğuna dair haberlerin yer aldığı aktarılarak, "Valiliğimizin aldığı karar yukarıdaki gibidir. Alınan kararda iş bırakmayla ilgili bir yasaklama bulunmamaktadır.

Basın kuruluşlarıyla yapılan paylaşımda bu husus sehven yazılmıştır." ifadesine yer verildi.