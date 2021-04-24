Kocaeli Valiliğinden sağlıksız koşullarda bakılan köpeklere ilişkin açıklama - Son Dakika

Kocaeli Valiliği, Kandıra ilçesinde, sağlıksız koşullarda bakılan 96 köpeğin tedavileri için Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezine götürülmesine karar verildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Seyitaliler Mahallesi'nde C.T. tarafından bakılan çok sayıda köpeğin zor şartlarda tutulduğu yönünde ihbarların yapıldığı belirtildi.

Bu kapsamda Valilik koordinasyonunda çalışma yapıldığına değinilen açıklamada, Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, Kandıra Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü, Kandıra Belediyesi veteriner hekimi ile İlçe Jandarma Komutanlığı görevlilerinin derhal bölgeye gittiği aktarıldı.

Açıklamada, yapılan ilk değerlendirmelere göre, 5199 sayılı "Hayvanları Koruma Kanunu" gereğince hayvanların bulundukları alanların etolojik ortama uygun olmadığı, çevre ve insan sağlığını tehdit edebilecek koku olduğu tespit edildiği aktarılarak, "Hayvanların bulunduğu yerden tahliyesinin yapılması ve hayvanlarının alınarak Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezine götürülmesi kararı verilmiştir. Sokak hayvanlarının daha sağlıklı bir ortamda hayatlarını devam ettirebilmeleri amacıyla 22 Nisan'da 83, 24 Nisan'da da 13 olmak üzere 96 köpek Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezine sevk edilmiştir." ifadelerine yer verildi.