Kocaeli Valisi Aksoy'dan 1 Mayıs mesajı - Son Dakika

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Aksoy, mesajında, emeğiyle hayatını kazanan, alın teriyle geçimini temin eden ve ülkenin kalkınmasına büyük katkılar sağlayan emekçilerin bu anlamlı günü barış ve huzur içerisinde kutlamaları temennisinde bulundu.

Hayatın her anında ve adımında katkısı bulunan ve toplum içerisinde önemli bir yere sahip olan, bedeni ve beyin gücünü kullanarak, özenli ve sorumluluk anlayışı içinde fedakarca çalışan emekçilerin, ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasının en büyük gücü olduğunu vurgulayan Aksoy, "Büyük ve güçlü Türkiye idealimize alın teri ve emeğiyle katkı sağlayan, hayatımızı kolaylaştıran, her yapının inşasında imzası bulunan ve toplum hayatında çok önemli bir yere sahip olan emekçi kardeşlerimiz, emeğin ve üretimin isimsiz kahramanlarıdır." ifadelerini kullandı.

Aksoy, çalışmanın, üretmenin, ülke ekonomisine katkı sağlamanın, alın teri dökmenin kutsal bir faaliyet olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"1 Mayıs emeğin, emektarın, alın terinin, dayanışma ve yardımlaşmanın günüdür. Bu duygu ve düşüncelerle; en yüce değer olan emeğin, alın terinin, üreterek çalışma gücünün kutlandığı ve dayanışmanın sergilendiği bugünün dostluk, dayanışma ve bayram havası içinde geçmesini temenni ediyor, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyor, selam ve sevgilerimi sunuyorum."