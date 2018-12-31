Kocaeli Valisi Aksoy'dan Yeni Yıl Mesajı

Kocaeli
Valisi Hüseyin Aksoy
, yeni yıl mesajı yayımladı.
Aksoy, mesajında, sevinçleriyle, hüzünleriyle, mutluluk veren anılarıyla bir yılı daha geride bıraktıklarını, huzur içinde yeni bir yıla daha Kocaelilerle girmenin mutluluğunu yaşadığını belirtti.
Yeni yılın ülkeye, millete ve tüm insanlığa barış, kardeşlik, huzur ve mutluluk getirmesini dileyen Aksoy, şunları kaydetti:
"Her yeni yıl, sorunların aşılması, aydınlık yarınlara ulaşılması yolunda inançları güçlendirir, beklentileri artırır, geçmişin değerlendirilmesi yapılarak, yeni atılımlar, değişimler için fırsat oluşturur, insanların yarınlara umutla bakmasını sağlar. Yeni umutlarla karşıladığımız 2019 yılının da ümitlerimizin daha çok tazelendiği, çalışma azmimizin artarak yükseldiği, birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde ülkemizin çok daha güzel günlere ulaştığı yıl olması hepimizin dileğidir."
Türk milletinin, birlik ve dayanışma içinde bütün güçlükleri aşarak, çağdaşlaşma yolunda yılmadan çaba gösterdiğini ve Türkiye Cumhuriyeti
'ni bugünkü düzeyine ulaştırdığını vurgulayan Aksoy, "Amacımız, bu güzel vatan toprakları üzerinde, bu şanlı bayrağın altında, ortak bir kaderi paylaşarak, el ele, omuz omuza, gönül gönüle ve kardeşçe ülkemizi ve Kocaeli'yi hak ettiği noktaya taşımaktır. Yine içtenlikle inanıyorum ki tarihin içinden süzülüp gelen, paylaşılmış acılar ve sevinçlerle harmanlanmış ve sayılamayacak kadar ortak paydayla perçinlenmiş kardeşliğimizi bozmaya hiçbir güç yetmeyecek ve ülkemiz dünya sahnesinde kendisine yakışan en ideal yeri alacaktır." ifadelerini kullandı.