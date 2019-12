Kocaeli Valisi Aksoy'dan yeni yıl mesajı - Son Dakika

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, yeni yıl dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Vali Aksoy, mesajında, acı ve tatlı olayları, sevindirici gelişmeleri, mutluluk veren anılarıyla 2019 yılını geride bıraktıklarını, yeni umutlarla ve huzur içinde 2020 yılına girmenin heyecanını ve mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

Yeni yılın başta ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için hayırlı olmasını dileyen Aksoy, "Yeni yılda ülke ve millet olarak amacımız; tüm samimiyetimiz ve enerjimizle toplumun tüm kesimleriyle el ele vererek, bu güzel vatan toprakları üzerinde bu şanlı bayrağın altında omuz omuza, gönül gönüle ve kardeşçe huzura ve barışa olan inancımızı tazeleyerek, ülkemizi hak ettiği noktaya taşımaktır." ifadelerini kullandı.

Aksoy, ekonomik, sosyal, kültürel, sağlık, eğitim ve ulaşım açısından bütün güzelliklere ve imkanlarına sahip olan huzur şehri Kocaeli'yi 2020 yılında da devlet ve millet iş birliğiyle daha ileriye taşıyabilmenin gayreti ve çalışması içerisinde olacaklarını vurgulayarak, bu süreçte sevgiyle yapılan her çalışma, üretilen her proje, gösterilen her çabanın kendileri için çok değerli olduğunu vurguladı.