Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy'dan 19 Mayıs mesajı - Son Dakika

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aksoy, mesajında, Türk milletinin bağımsızlık umutlarının inanca dönüştüğü, kurtuluş ateşinin yakıldığı tarih olan 19 Mayıs 1919 Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 101. yıl dönümünü birlikte kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun'a çıkışının, milletin makus talihini değiştiren, tarihi ve stratejik bir girişim olduğu gibi Cumhuriyet tarihinin başlangıcı ve aynı zamanda millet ve ülke için büyük bir geleceğe doğru atılan ilk adım olduğunu vurgulayan Aksoy, yok edilmek istenen yüce milletin büyük kahramanlık göstererek gerçekleştirdiği İstiklal Savaşı'nın aziz millet ve dünya tarihi açısından en önemli sonucunun, bağımsızlığın sağlanması ile Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması olduğunu ifade etti.

Aksoy, 19 Mayıs'ta başlayan sürecin, Cumhuriyetin ilanının ardından çağını aşan bir vizyonla kapsamlı değişimler ve büyük reformlarla kesintisiz bir şekilde devam ettiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Büyük bir azimle, birlik ve dayanışma içinde gösterilen gayretler ve hayata geçirilen hamleler, Türkiye Cumhuriyeti'nin her alanda gelişmesinin önünü açmıştır. Bugün Türkiye, demokratik rejimiyle ekonomik, siyasi ve askeri gücüyle insan kaynaklarıyla, köklü devlet geleneğiyle küresel topluma katkılarıyla dikkat çeken, ilgiyle takip edilen bir ülke konumuna gelmiştir.

Millet olarak görevimiz, Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını, birliğini ve bütünlüğünü esas almak kaydıyla, küreselleşme sürecini doğru tanımlayıp konumumuzu iyi belirleyerek, ulusal çıkarlarımızı en üst düzeyde korumak, hukukun üstünlüğüne ve insan haklarına dayalı demokrasimizi daha ileri bir seviyeye taşımak, sosyal, kültürel ve ekonomik yönden bölgemizde ve dünyada gelişmiş ülkeler seviyesini aşmaktır. Bizden sonraki nesillerin gurur ve onur duyacakları bir Cumhuriyet bırakmak hepimizin temel hedefi olmalıdır."

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu büyük bayramı gençlere armağan ettiğini belirten Aksoy, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin, temel ilkelerinin ve Türk milletini ayakta tutan tüm değerlerin korunması, kollanması ve savunulması görevini de yine gençlere verdiğini anımsattı.