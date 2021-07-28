Kocaeli Valisi'nden aşı uyarısı: İnsanlar gençliğine, fiziki dayanıklılığına fazla güvenmesin - Son Dakika

KOCAELİ Valisi Seddar Yavuz gençlerde aşılanmayanlarda ciddi sorunlar olduğunu belirterek, "Gençlerde aşı olmayıp hastalanan, yoğun bakımda yatma dahil ciddi sorunlar var. İnsanlar gençliğine, fiziki dayanıklılığına çok fazla güvenmesin" dedi.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Valiliği'nde İl Pandemi Kurulu ile bir araya gelerek aşı faaliyetleriyle ilgili değerlendirme toplantısı yaptı. Vali Yavuz, Kocaeli'nde yaş gruplarına göre yapılan aşı rakamlarını açıkladı. Vali Yavuz vatandaşlara sağlıklarını korumaları istediklerini söyleyerek, "Bize denetimleri azalttığımızı söylüyorlar. Biz denetimleri azaltmadık ama insanlara salgının geçmediğini de söylüyoruz. Yani her bir insanın başına polis dikmenin doğru bir şey olmadığını biliyoruz. Her bir yere bir jandarma, polis koyalım bunun gerçek hayatla bağdaşır bir tarafı yok. Bizler nihayetinde kendi sağlığımızla ilgili bir iş yapıyoruz. Biz sizden, vatandaşlarımızdan kendimize dair taleplerimiz yok. Diyoruz ki sağlığınızı lütfen koruyun. Tek istenen şey bu. Sağlığımızı korumak. Yoksa devlet için şunu yapın bizim için bunu yapın demiyoruz. Lütfen kendi sağlığınızı koruyun diyoruz" dedi.

Aşı hakkı olan tüm vatandaşların aşılamalarının sürdüğünü ifade eden Yavuz, "Bugün itibariyle 959 bin 70 birinci doz, 575 bin 986 ikinci doz aşı uygulaması yapılmış olup Sağlık Bakanlığımız tarafından aşı hakkı tanımlanmış tüm vatandaşlarımıza yönelik aşılama çalışmalarımızı titizlikle devam etmektedir. Kocaeli geneli hedef nüfusumuz 1 milyon 519 bin 12. En az bir doz aşı olan insan sayısı oranımız yüzde 62.42, dolayısıyla şuan 3'üncü doz aşı olan kişi sayısı 84 bin 211 ve bu da yüzde 5.54'e tekabül ediyor" diye konuştu.YAŞ YÜKSELDİKÇE AŞI ORANLARI YÜKSELİYORVali Yavuz yaş gruplarına göre aşılama oranlarını ise şöyle açıkladı: "17-24 yaş 1'inci doz aşılamada şuanda yüzde 40.75'deyiz Kocaeli olarak ve bu oranı yeterli bulmuyoruz oranı arttırmak istiyoruz. Covid pozitif çıkanların büyük çoğunluğu 20-40 yaş arasında bulunuyor. Sosyal hareketliliği çok fazla olan insanlar. 17-24 yaş grubundaki oranımızı yükseltmek istiyoruz. 25-29 yaş aralığında 1'inci doz aşılama oranımız yüzde 45.54 ve yine bu oranı yukarıya çekmek istiyoruz. 30-34 yaş grubunda yüzde 48.37'deyiz, 35-39 yaş grubunda ise yüzde 54.11'deyiz. Yaş yükseldikçe oranlarımız daha iyi hale geliyor. 40-44 yaş 1'inci doz oranı yüzde 62.43 ve 45-49 yaş grubunda yüzde 69'dayız ve neredeyse hedefe çok yakınız. Ama 50-54'e geldiğimizde yüzde 76'lardayız. 55-59 yüzde 82 ve 60 -64 yaş grubunda yüzde 89 ve bu zaten yaşlı ölümlerinin çok düşmesinin sebeplerinden biri bu oranların son derece yüksek noktaya çekilmiş olmasından kaynaklanıyor. 65 yaş ve üzerine çıktığımızda bu oran yüzde 94.44'e çıkıyor. 65 yaş üzerine çıktığımızda aşılanmamış insan bırakmadık desek çok abartılı olmaz"'GENÇLİKLERİNE GÜVENMESİNLER'Gençlerde aşılanmayanlarda ciddi sorunlar olduğunu ifade eden Yavuz, şöyle konuştu: "Vaka sayılarında artış var sizlerle şeffaf olarak tüm sayıları paylaşıyorum. Hastanede yatan kısma ve yoğun bakıma yansıdığını söyleyemem ama önümüzdeki süreçte bunun yansıyacağını da söyleyebiliriz. Özellikle gençler bana bir şey olmaz diyor ama aşılanmayan gençlerde sorun çıktığını buradan söylemem gerekiyor. Gençlerde aşı olmayıp hastalanan gençlerde ciddi sorunlar hastanede yatma dahil, yoğun bakımda yatma dahil ciddi sorunlar var. İnsanlar gençliğine, fiziki dayanıklılığına çok fazla güvenmesin. En iyi tedbir aşı ve lütfen aşımızı olalım. Bilim insanlarının ne dediğine dikkat edelim"- Kocaeli