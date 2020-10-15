Albümü inceleyen Yavuz, emeği geçenlere teşekkür ederek AA'ya çalışmalarında başarılar diledi.

Velioğlu, Vali Yavuz'a AA'nın hazırladığı "Atatürk'ten Erdoğan'a Cumhurbaşkanlarımız" albümünü takdim etti.

Vali Yavuz, kabulde, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Velioğlu da AA'nın çalışmaları ve faaliyetleri hakkında Yavuz'a bilgi verdi.

Son Dakika › Güncel › Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, AA Sakarya Bölge Müdürü Yücel Velioğlu'nu kabul etti - Son Dakika

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