Kocaeli Valisi Yavuz'dan Avrupa Kupası'na hazırlanan milli judoculara ziyaret

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Avrupa Kupası'na hazırlanan milli judocuların İzmit'teki kampını ziyaret etti.

Seka Sporcu Eğitim Merkezi'nde (SEKASEM) hazırlıklarını sürdüren milli sporcularla sohbet Yavuz, antrenörlerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Beraberindeki Gençlik ve Spor İl Müdürü Gökhan Yavaşer'le antrenmanı izleyen Yavuz, sporculara tatlı ikramında bulundu.

Vali Yavuz, ziyarette yaptığı konuşmada, son yıllarda Türkiye'de spor ve sporcuya desteğin daha da arttığını belirterek, önemli bir spor şehri Kocaeli'nin, çok sayıda spor tesisine sahip olduğunu söyledi.

Milli takımları ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduklarını kaydeden Yavuz, "Spor aynı zamanda ülkelerin reklamına katkı sunan bir alandır. Ay yıldızlı al bayrağımızın dalgalanması, bizi gururlandırması anlamında veya Türkiye'nin reklamının yapılması anlamında çok önemli bir iş olarak görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Yavuz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin spor altyapısı anlamında çok ciddi mesafeler katettiğini vurgulayarak, "Ben de yaklaşık 10 yıldır valilik yapıyorum ve olup biteni görüyoruz. Sizlerden umudumuz yüksek. Daha çok başarılar bekliyoruz. Sizlerin her daim yanınızdayız. Bir ihtiyacınız, bir sıkıntınız olursa her zaman buradayız. Allah yolunuzu bahtınızı açık etsin. Hocalarınıza ve sizlere kolaylıklar ve başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Özel sporculara ziyaret

Vali Yavuz, Türkiye Judo Federasyonu Avrupa Kupası Hazırlık Kampı'nın ardından özel çocukların spor yaptıkları alanı ziyaret etti.

Engelli branşlar antrenörü Binnaz Sever'den çalışmaları hakkından bilgi alan Yavuz, özel çocuklarla sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Yavuz, son olarak, 12-15 Nisan tarihleri arasında Afyon'da yapılan U13 Serbest Güreş Türkiye Şampiyonasında 208 takım içerisinden Türkiye Şampiyonluğu elde eden Kağıtspor güreşçilerini tebrik etti.