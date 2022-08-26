Kocaeli'de 30 kilogram esrar ele geçirildi - Son Dakika
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Kocaeli'de 30 kilogram esrar ele geçirildi

26.08.2022 17:48
Kocaeli'de 30 kilogram esrar ele geçirildi

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 30 kilo 805 gram esrar ele geçirildiğini açıkladı.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 30 kilo 805 gram esrar ele geçirildiğini açıkladı.

Jandarma ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda 30 kilo 805 gram esrar ele geçirildi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, "Uyuşturucu maddeler ile mücadelemiz kararlılıkla devam etmektedir. Bugün il jandarma ekiplerimiz tarafından 30 kilo 805 gram kubar esrar maddesi ele geçirilmiştir. Zehir tacirlerinin peşini bırakmayacağız" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

Jandarma, Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kocaeli'de 30 kilogram esrar ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaeli'de 30 kilogram esrar ele geçirildi - Son Dakika
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