Jandarma ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda 30 kilo 805 gram esrar ele geçirildi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, "Uyuşturucu maddeler ile mücadelemiz kararlılıkla devam etmektedir. Bugün il jandarma ekiplerimiz tarafından 30 kilo 805 gram kubar esrar maddesi ele geçirilmiştir. Zehir tacirlerinin peşini bırakmayacağız" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Jandarma, Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kocaeli'de 30 kilogram esrar ele geçirildi - Son Dakika

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