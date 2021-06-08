Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, müsilaj temizleme çalışmalarını inceledi - Son Dakika

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Marmara Denizi'nde görülen müsilajı (deniz salyası) temizleme çalışmalarını inceledi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Yavuz, Marmara Denizi'nde etkisini gösteren müsilajın liman bölgelerindeki durumunu kontrol ederek, temizleme çalışmalarına ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

Körfez ilçesinde yaptığı liman ziyaretlerinin ardından Yavuz, denizdeki müsilaj durumunu gözlemlemek amacıyla römorkörle İzmit Körfezi'nde bir süre inceleme yaptı.

Yavuz, temizleme ve son durum hakkında Kocaeli Liman Başkanı Murat Akpınar'dan bilgi aldı.