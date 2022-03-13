Kocaeli Valisi Yavuz, 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı - Son Dakika
Üye Girişi

Kocaeli Valisi Yavuz, 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı

13.03.2022 14:23
Kocaeli Valisi Yavuz, 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yavuz, mesajında, bir ülkenin gelişmişlik düzeyinin en temel göstergelerinden birisinin hiç kuşkusuz sağlık hizmetlerinde ulaştığı nokta olduğunu belirtti.

Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son dönemlerde sağlık alanında çok önemli reform ve dönüşümler gerçekleştirdiğini, gerçekleştirmeye devam ettiğini aktaran Yavuz, "Tüm dünyada ciddi sağlık problemine dönüşen koronavirüs vakasında bir kez daha insan sağlığının ne kadar önemli unsur olduğunu ve sağlık çalışanlarımızın da ne denli kutsal bir görev ifa ettiklerini açıkça görmüş bulunmaktayız." ifadesini kullandı.

Yavuz, yaratılmışların en şereflisi olan insanın sağlığının her şeyin üzerinde olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Mesai mevhumu gözetmeksizin üstün görev anlayışı ve fedakarlıkla görevlerini yürüten hekimlerimiz ve tüm sağlık çalışanlarımızın, bu hizmet kervanında özveri ve inançla dün olduğu gibi bugün de meslek onuruna yakışır şekilde hizmet üretmeye devam edeceklerine inancım sonsuzdur. Bu duygu ve düşüncelerle sağlık hizmetlerinin teknolojiye uyum sağlanarak en üst seviyeye ulaştırılmasında ve sağlıklı, huzurlu, mutlu toplumun yetişmesinde katkı sağlayan tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı tebrik ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum."???????

YORUMLAR
500
Edirne Valisi Ekrem Canalp 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı Edirne Valisi Ekrem Canalp 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı Kovid-19 ile mücadelenin kahramanları 14 Mart'ı buruk karşılıyor Kovid-19 ile mücadelenin kahramanları 14 Mart'ı buruk karşılıyor

Tıp Bayramı, Türkiye, Kocaeli, 14 Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kocaeli Valisi Yavuz, 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı - Son Dakika


Son Dakika
14:14 Köpeklere zehirli et verilsin demişti! Yıldız Tilbe hakkında suç duyurusunda bulunuldu
14:05 Mustafa Ceceli kardan dolayı konsere yetişemedi! Ekin Uzunlar sahneyi aldı
14:02 Beşiktaş, Galatasaray'a Fatih Terim'in sözüyle gönderme yaptı!
13:21 İngiliz basını manşeti: Zelenski'nin lejyoner asker çağrısına Türkiye'den de olumlu dönüşler var
13:14 Savaştan kaçan Ukraynalı kızı sığınma vaadiyle kandırıp cinsel saldırıda bulundu!
13:05 İstanbul Valisi Ali Yerlikaya uyarılarına devam ediyor! Bu sefer saat saat paylaştı
12:52 Murat Ongun sert eleştirdi: Dolar 3 TL olursa yüzüme tükürün diyen kişiye bakanlığımız cevabını verdi
12:45 Ukrayna savaşından kaçan Milli Takımı'nın futbolcusu Yakovenko, Manisa'da kaza yaptı
12:42 Berna Keklikler'in kardeşi ünlü şarkıcı çıktı!
12:29 Görenler inanamadı! Bahar Candan duşta çırılçıplak poz verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2022 14:30:30. #1.12#
SON DAKİKA: Kocaeli Valisi Yavuz, 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement