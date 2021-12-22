Vali Yavuz, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA Sakarya Bölge Müdürü Yücel Velioğlu, Vali Yavuz'u makamında ziyaret ederek, kurumun çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Yavuz, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceledi.

Yavuz, haber kategorisinde Ali Jadallah'ın "Annenin feryadı", Bilal Kahyaoğlu'nun "Selin yıktıkları", yaşam kategorisinde İzzet Mazı'nın "Oğullarının emaneti Atmaca", İsa Terli'nin "İstanbul ve hilal", spor kategorisinde Ali Atmaca'nın "Şampiyon Mete Gazoz" karelerine oy verdi.

"Sanatsal değeri yüksek fotoğraflar"

Oylamanın ardından değerlendirmede bulunan Yavuz, AA'yı çalışmalarından dolayı tebrik etti.

Yavuz, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin kriz coğrafyalarında da fedakarlık göstererek görevlerini yerine getirdiğini belirterek, "Anadolu Ajansı, hem yurt içinde hem de yurt dışında gurur kaynağımız." dedi.

Yavuz, fotoğrafların her birinin etkileyici olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Yaşadığımız olumlu olumsuz tüm durumu ortaya koyan, sanatsal değeri yüksek fotoğraflar. Beni etkileyen ve insani olarak da üzerinde durmamız gereken hususlar var. Dolayısıyla Gazze'de, Filistin'de İsrail'in yürüttüğü bu zulüm, oradaki kardeşlerimize reva gördüğü insanlık dışı muameleler daha çok dikkati çeksin diye bir kısmını oradan seçtim. Diğer taraftan da Kastamonu'da önemli bir sel felaketi yaşadık. Orada insanlarımız hayatını kaybetti. Bir daha yaşanmasın, daha dikkatli olalım diye bir fotoğraf seçtim."

İstanbul'u gösteren bir fotoğrafı da oyladığını aktaran Yavuz, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu vesileyle Peygamberimizin övgüsüne mazhar olmuş Fatih Sultan Mehmet Han'ı, onun kutlu askerlerini rahmetle minnetle şükranla yad etmek için de İstanbul fotoğrafı seçtim. İstanbul'un işgaline son veren Gazi Mustafa Kemal Atatürk de çok önemli değerimiz, Cumhuriyetimizin kurucusu. O yüzden İstanbul Türk'e, bize çok yakışıyor. İstanbul, eskilerin tabiriyle 'İslambol' bir şehirdir. Spor kategorisinde de birçok tercih yapılabilirdi ama Tokyo Olimpiyatları'nda göğsümüzü kabartan milli sporcumuzu da seçtik. Kendisini tebrik eder, başarılarının devamını dilerim."