Kocaeli Valisi Yavuz, Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümünü kutladı - Son Dakika

Kocaeli Valisi Yavuz, Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümünü kutladı

17.03.2021 10:31
Kocaeli Valisi Yavuz, Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümünü kutladı, System.String[]

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yavuz, mesajında, aziz milletin yüksek irade ve sarsılmaz inancıyla kazandığı Çanakkale Zaferi'nin, tarihten silinmek istenen bir milletin, bütün imkansızlıklara rağmen vatanını korumak için verdiği mücadelenin destanı olduğunu belirtti.

Mehmet Akif Ersoy'un, "Eski Dünya, Yeni Dünya, bütün akvam-ı beşer, Kaynıyor kum gibi, tufan gibi, Mahşer mi, hakikat mahşer." ifadelerine yer veren Yavuz, şer odaklarının yıllardır bu kutlu topraklar üzerinde her oyunu oynadığını vurguladı.

Aziz milletin, bu oyunlar karşısında her seferinde bağımsızlığına, onuruna, haysiyetine, şerefine, namusuna sahip çıktığına işaret eden Yavuz, şunları kaydetti:

"İşte farklı milletlere mensup insanların karşı karşıya geldiği Çanakkale, bugün tüm insanlığa barışın önemi konusunda güçlü mesajlar veren bir abide konumundadır. Çanakkale, milletimiz için de ayrıca bir onur, gurur ve şeref abidesidir. Çanakkale'de, kutsal değerleri uğrunda var gücüyle savaşan nesiller, Çanakkale'nin geçilmeyeceğini dünyaya ilan ederken, milletimizin hürriyet, istiklal, vatan ve bayrağına sahip çıkma kararlılığını haykırmışlardır. Bizler millet olma bilinciyle, en güç koşullarda bile 'Çanakkale Geçilmez' dedirten sağlam bir bilinç ve ruhun mirasçılarıyız. Bize bırakılan bu mirasa sahip çıkarak, geleceğimize daha emin adımlarla yürüyecek, millet olma şuurumuzu her daim canlı tutacak ve yücelteceğiz. Bu duygularla, Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümünü kutluyor, 18 Mart Şehitler Günü'nde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu toprakların bize yurt olmasını, yurt olarak kalmasını sağlayan tüm Türk büyüklerini, aziz şehitlerimizi, ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet, şükran ve minnetle anıyoruz. Onların destansı kahramanlıklarının, eşsiz fedakarlıklarının tüm gençlerimize örnek olmasını diliyoruz. Ruhları şad olsun. Milletimiz ebediyen var olsun."

Çanakkale Zaferi, Çanakkale, 18 mart, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kocaeli Valisi Yavuz, Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümünü kutladı - Son Dakika


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