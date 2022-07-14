Kocaeli Valisi Yavuz'dan 15 Temmuz anma etkinliğine davet - Son Dakika
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Kocaeli Valisi Yavuz'dan 15 Temmuz anma etkinliğine davet

14.07.2022 10:16
Kocaeli Valisi Yavuz'dan 15 Temmuz anma etkinliğine davet

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yarın Milli İrade Meydanı'nda yapılacak anma etkinliğine herkesi davet etti.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yarın Milli İrade Meydanı'nda yapılacak anma etkinliğine herkesi davet etti.

Yavuz, yayımladığı mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Aziz milletimizin, istiklal ve istikbaline sahip çıktığı o karanlık geceden aydınlık sabaha eriştiğimiz nöbetlerimiz hiç bitmedi bitmeyecek. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu ülkeyi bize emanet eden kahraman ecdadımıza, tüm şehit ve gazilerimize layık olmak için daha çok çalışacak, 15 Temmuz'u, aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi unutmayacak, unutturmayacağız. 15 Temmuz hain darbe ve işgal girişiminin altıncı yılı anma etkinliklerini düzenleyeceğimiz Milli İrade Meydanı'na 7'den 70'e herkesi davet ediyorum."

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Kaynak: AA

Demokrasi, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli Valisi Yavuz'dan 15 Temmuz anma etkinliğine davet - Son Dakika

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