Kocaeli Valisi Yavuz'dan "helikopter düştüğü" iddialarına ilişkin açıklama Açıklaması

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Körfez ilçesinde helikopter düştüğü iddialarına ilişkin, "AFAD ve güvenlik birimlerimizce bölgede hem arazi hem radar taramalarında herhangi bir olumsuz bulguya rastlanmamıştır." dedi.

Vali Yavuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, akşam saatlerinde Körfez ilçesi Belen mevkisinde helikopter düştüğüne ilişkin ihbarlar üzerine ekiplerin harekete geçtiğini bildirdi.

Çok sayıda ekip tarafından arama tarama çalışması yapıldığını belirten Yavuz, "AFAD ve güvenlik birimlerimizce bölgede hem arazi hem radar taramalarında herhangi bir olumsuz bulguya rastlanmamıştır. İhbarların asılsız olduğu değerlendirilmektedir." ifadelerini kullandı.