Kocaeli Valisi Yavuz'dan kadınlara 'gün' uyarısı Açıklaması - Son Dakika

Kocaeli Valisi Yavuz'dan kadınlara 'gün' uyarısı Açıklaması

03.11.2020 00:20
Kocaeli Valisi Yavuz'dan kadınlara 'gün' uyarısı Açıklaması, System.String[]

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla vatandaşlara korona virüs ile ilgili uyarılarda bulunan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, "Salgının yayılma hızını azaltmak için ev ziyaretlerini ve hanımlar arası yapılan günleri lütfen erteleyelim" dedi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla vatandaşlara korona virüs ile ilgili uyarılarda bulunan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, "Salgının yayılma hızını azaltmak için ev ziyaretlerini ve hanımlar arası yapılan günleri lütfen erteleyelim" dedi.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla vatandaşları, korona virüse karşı almaları gereken önlemler konusunda uyardı. Paylaşımında korona virüsün en çok 20-40 yaşları arasındaki vatandaşlarda yayılmaya başladığını söyleyen Yavuz, ev ziyaretlerini ve kadınlar arasında yapılan 'gün'lerin ertelenmesi gerektiğine dikkat çekti.

"Hanımlar arası yapılan günleri lütfen erteleyelim"

Maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat çeken Yavuz, "Kıymetli Kocaelili kardeşlerim, aldığımız tüm tedbirlere ve yaptığımız tüm denetimlere rağmen Covid vakalarında artış devam ediyor. En çok pozitif vakalar 20 ila 40 yaş arasında görülmektedir. Lütfen kurallara daha fazla uyalım. Maske, mesafe ve hijyene dikkat edelim! Salgının yayılma hızını azaltmak için ev ziyaretlerini ve hanımlar arası yapılan günleri lütfen erteleyelim. Çünkü ev hanımlarında ciddi oranda Covid vakalarına rastlanıyor. Kalabalık ortamlardan uzak duralım. Sevdiklerimizi koruyalım! Siz Hemşehrilerimize güveniyoruz" dedi. - KOCAELİ

Kocaeli Valisi Yavuz'dan kadınlara 'gün' uyarısı Açıklaması

Sosyal Medya, Koronavirüs, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kocaeli Valisi Yavuz'dan kadınlara 'gün' uyarısı Açıklaması - Son Dakika


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