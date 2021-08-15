Kocaeli Valisi Yavuz'dan Marmara Depremi mesajı Açıklaması - Son Dakika

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 22. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yavuz, mesajında, sadece Kocaeli'yi değil, tüm Marmara bölgesini etkileyen Marmara Depremi'nin, Türk milletinin yaşadığı en acı felaketlerden biri olarak tarihteki yerini aldığını kaydetti.

Depremde binlerce vatandaşın hayatını kaybettiğini, on binlerce kişinin yaralandığını, evsiz ve yuvasız kaldığını anımsatan Yavuz, geçen yılların yaraları sarsa da ne acıları azalttığını ne de kaybedilenleri unutturduğunu ifade etti.

Yavuz, geride yalnızca yıkım ve acı bırakan önemli olayların genellikle hatırlanmak istenmediğine dikkati çekerek, "Ancak 17 Ağustos, sönen umutları yeniden canlandırmak, vatandaşlarımıza güven duygusunu yeniden kazandırmak ve depremle yaşamayı öğrenebilmemiz için bize sorumluluklarımızı hatırlatan bir tarihtir. En büyük temennimiz ve dualarımız, böyle bir felaketin ve acının bir daha yaşanmamasıdır." ifadelerini kullandı.

Devlet ve milletin el ele vererek, yaraların sarılması, hayatın normale dönmesi konusunda dün olduğu gibi bugün de dayanışma içerisinde olağanüstü gayret gösterdiğini vurgulayan Yavuz, şunları kaydetti:

"Ülkemiz dünyanın en aktif deprem kuşaklarından birinin üzerinde bulunmaktadır. Geçmişte yaşanan depremlerin günümüzde ve gelecekte de yaşanılması kaçınılmazdır. Yaşadığımız yüzyılın bilimsel verilerin ışığıyla devletimizin sahip olduğu bilgi, birikim ve teknolojik imkanları kullanarak tedbirlerimizi almamız, kurumlarımız ve vatandaşlarımızla bütünlük içerisinde her zaman olası depremlere hazırlıklı olmamız, yaşanan bu büyük acıdan ders çıkarmamız gerekmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle böyle bir felaketin ve acının ülkemizde ve dünyada bir daha yaşanmamasını temenni ediyor, depremde hayatını kaybeden deprem şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum."