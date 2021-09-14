Kocaeli Valisi Yavuz'dan ziyaretler - Son Dakika

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Deniz Ana Üs Komutanlığına atanan Tuğamiral Aziz Bakıoğlu'nu ziyaret etti.

Yavuz, ilk ziyaretini Yıldızlar Su Üstü Eğitim Merkez Komutanlığı görevinden Deniz Ana Üs Komutanlığına atanan Tuğamiral Bakıoğlu'na gerçekleştirdi.

Bakıoğlu tarafından karşılanan Vali Yavuz, Komutanlık Şeref Defteri'ni imzaladı.

Yavuz, Bakıoğlu'na yeni görevinin hayırlı olmasını dileyerek başarı temennilerini iletti.

Tuğamiral Bakıoğlu ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Vali Yavuz, daha sonra Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Bayram'ı ziyaret etti.

Rektör Bayram, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali İhya Karaman ve üniversite Genel Sekreteri Dr. Öğretim Üyesi Ghassan İssa tarafından karşılanan Yavuz, fakülteleri ve kütüphaneyi gezerek bilgi aldı.

Yavuz, Prof. Dr. Bayram ve ekibine çalışmalarında başarı diledi.