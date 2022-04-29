Kocaeli Valisi Yavuz, emniyet kemeri denetiminde sürücüleri uyardı - Son Dakika
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Kocaeli Valisi Yavuz, emniyet kemeri denetiminde sürücüleri uyardı

29.04.2022 20:52
Kocaeli Valisi Yavuz, emniyet kemeri denetiminde sürücüleri uyardı

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, "Bayramınız kemerli olsun" kampanyası kapsamında D-100 kara yolunda emniyet kemeri denetimine katıldı.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, "Bayramınız kemerli olsun" kampanyası kapsamında D-100 kara yolunda emniyet kemeri denetimine katıldı.

Kartepe ilçesi Uzunçiftlik Mahahllesi'nde D-100 kara yolunda bulunan polis kontrol noktasına gelen Vali Yavuz, polis ekiplerince durdurulan sürücülerin Ramazan Bayramı'nı kutladı.

İçişleri Bakanlığının Ramazan Bayramı için başlattığı "Bayramınız kemerli olsun" kampanyasını anlatan Yavuz, özellikle uzun yolda emniyet kemeri takmaları ve dikkatli araç kullanmaları konusunda sürücüleri uyardı.

Yavuz ve polis ekipleri, sürücülere uygulamayla ilgili broşür dağıttı, çocuklara hediyeler verdi.

Denetimlerde Vali Yavuz'a, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu ile İl Jandarma Komutanı Yavuz Selim Kapancı eşlik etti.

Vali Seddar Yavuz, gazetecilere, bugünden itibaren sevdiklerine kavuşmak için yollara düşen vatandaşların can ve mal emniyetini en iyi şekilde sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

Trafik kurallarına uyulmadığında, aşırı hız yapıldığında, dikkatsiz ve tedbirsiz davranıldığında bayramların hüzün günleri olarak akıllarda kaldığına dikkati çeken Yavuz, şöyle konuştu:

"Bu vesileyle kıymetli emniyet ve jandarma teşkilatımız, tüm ekibiyle bugün saat 10.00'dan itibaren trafik tedbirlerini daha fazla artırmak suretiyle bayram tedbirleri kapsamına geçmiş bulunuyor. Bu kapsamda şu ana kadar Emniyet Müdürlüğümüz 181, İl Jandarma Komutanlığımız 168 ekip olmak üzere; 349 trafik, asayiş ve diğer önleyici ekiplerle 936 personel görev yapacak olup ihtiyaç halinde takviye yapacağız."

Yavuz, sürücü ve yolculara trafik kurallarına uymalarını, can kayıplarını ve yaralanmaları en aza indiren emniyet kemerini takmalarını tavsiye etti.

Kocaeli Valisi Yavuz, emniyet kemeri denetiminde sürücüleri uyardı
Kocaeli Valisi Yavuz, emniyet kemeri denetiminde sürücüleri uyardı
Kocaeli Valisi Yavuz, emniyet kemeri denetiminde sürücüleri uyardı
Kocaeli Valisi Yavuz, emniyet kemeri denetiminde sürücüleri uyardı

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Uzunçiftlik, Jandarma, Kocaeli, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kocaeli Valisi Yavuz, emniyet kemeri denetiminde sürücüleri uyardı - Son Dakika


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