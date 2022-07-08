Kocaeli Valisi Yavuz, emniyet kemeri denetiminde sürücüleri uyardı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde "Bayram Yolunda Her Şey Yolunda" sloganıyla yürütülen denetime katılan Vali Seddar Yavuz, sürücülerden mutlaka emniyet

kemeri takmalarını ve trafik kurallarına uymalarını istedi.

İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu ile İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Mehmet Serhan Aksoy ile Uzunçiftlik Mahallesi D-100 kara yolunda bulunan polis kontrol noktasına gelen Vali Yavuz, ekiplerce durdurulan sürücülerin Kurban Bayramı'nı kutladı, kuralları hatırlatan broşürler dağıttı.

Düzce'den İstanbul'a giden Hayrettin Bulut, "Sayın Vali'm siz misiniz? Benim has valim." diyerek sarıldı ve kiraz ikram etti.

Trabzon Maçkalı olduğunu belirten Bulut'un bir sıkıntısının olup olmadığını sorması üzerine Vali Yavuz, "Benim yok, senin var mı? Bu Trabzonlular ne kadar güzel insanlar." diye karşılık verdi.

Yavuz ve polis ekipleri, denetimlerde çocuklara da hediyeler verdi.

Gazetecilere açıklama yapan Yavuz, bayramların kavuşma, sevinç günleri olduğunu; vatandaşların bir kısmının memleketini ziyaret ettiğini, bir kısmının da fırsat bilerek tatile gittiğini söyledi.

Kendileri açısından en önemli hususun insanları kavuşturmak olduğunu anlatan Yavuz, İçişleri Bakanlığının genelgeleri kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ile trafik planlaması yaptıklarını bildirdi.

"Denetimlerimiz artarak devam edecek"

Denetimleri artırdıklarını vurgulayan Yavuz, şöyle konuştu:

"7-18 Temmuz tarihleri arasında yoğun trafik olacağını değerlendiriyoruz. İl Emniyet Müdürlüğümüz 147 ekip, 250 personel, jandarma teşkilatımız 60 ekip, 224 personelle ihtiyaç olması halinde takviye etmek suretiyle şu anda yol güvenliğini almış bulunuyoruz. Vatandaşların dikkatini çekmek üzere bu bayram için mottolarımız var. 'Hız limitine uyuyorsan bayram yolunda', 'Emniyet kemerin takılıysa bayram yolunda', 'Telefona değil de yola bakıyorsan bayram yolunda' mottolarıyla vatandaşlarımızı bir kez daha bilgilendiriyor, uyarıyor ve sevdiklerine sağlık, sıhhatle kavuşmalarını temenni ediyoruz. Bu kapsamda da ilimizde denetimlerimiz artarak devam edecek."

Yavuz, kurbanların kesim yerlerinde, çevrenin kirlenmesine müsaade etmeden kesilmesi gerektiğini de kaydetti.

Bir gazetecinin, bazı kesimlerin bayram sevincini silahla ateş açarak yaşadığını hatırlatması üzerine Vali Yavuz, silahla sevinmenin hiçbir mantıki, akli bir izahının bulunmadığına dikkati çekti.

Yaklaşık 33 yıldır bu mesleği icra eden ve çok kritik görevlerde bulunmuş biri olarak silahla bir türlü barışamadığını vurgulayan Yavuz, "Silah taşımıyor, taşınmasını da istemiyorum.

Açıkçası silah ruhsatı vermeyi de çok sevmiyorum. Başkalarının hayatını karartacak, canına kastedecek bu tür tavır ve davranışlardan uzaklaşmamız gerekiyor. Başka sevinç yolları bulalım ama silahtan uzak duralım." diye konuştu.