Vali Yavuz, İmamoğlu hakkındaki mahkeme kararını değerlendirdi - Son Dakika

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Ordu Valiliği döneminde kendisine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı gıyabında alenen hakaret" suçlamasıyla verilen cezaya ilişkin, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne meydan okuyan, kuralları çiğneyen her kim varsa eninde sonunda hesap verir." değerlendirmesinde bulundu.

Vali Yavuz, Valilik Akçakoca Toplantı Salonu'nda düzenlenen Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni'nin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Davaya ilişkin değerlendirmesini sosyal medya hesabından yaptığını anımsatan Yavuz, şunları kaydetti:

"Seçilmişlerin suç işleme hakkı yoktur. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne meydan okuyan, kuralları çiğneyen her kim varsa eninde sonunda hesap verir. İki genel başkan yardımcısı, bir o kadar milletvekili ve parti teşkilatıyla duruşmaya giriyorlar, benim sadece avukatım vardı. Başka bir şey söylemeye gerek var mı? Fox TV bana ait değil, Global TV de bana ait değil, kaseti benim üretmem mümkün olmadığına göre... Dinlenmeyen bir şey yok, dolayısıyla yalanı tescil edilmiştir."

Vali Yavuz, ceza davasının sonuçlandığını, tazminat davasının devam ettiğini hatırlattı.

Olay

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz'a Ordu Valiliği döneminde hakaret ettiği iddiasıyla dava açılmıştı.

Davanın 2 Mart'ta görülen duruşmasında, cumhuriyet savcısı mütalaasında, "Seddar Yavuz'a gıyabında ve olay yerinde bulunan tanıklarla ihtilat ederek hakarette bulunduğu ve bu şekilde üzerine atılı 'kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret' suçunu işlediği anlaşılmakla sanık Ekrem İmamoğlu'nun TCK'nın 125/1, 125/3-a, 125/4 maddeleri gereğince cezalandırılmasına, sanığın hapis cezası ile mahkumiyeti halinde TCK'nın 53/1 maddesinde yazılı bulunan hakları kullanmaktan yoksun bırakılmasına karar verilmesi talep ve mütalaa olunur." ifadelerini kullanmıştı.

Mahkeme heyeti, sanık Ekrem İmamoğlu'na, "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı gıyabında alenen hakaret" suçundan 354 gün karşılığı 7 bin 80 lira adli ceza vermişti.