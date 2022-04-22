Kocaeli Valisi Yavuz, koltuğunu ilkokul öğrencisine devretti - Son Dakika
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Kocaeli Valisi Yavuz, koltuğunu ilkokul öğrencisine devretti

22.04.2022 16:08
Kocaeli Valisi Yavuz, koltuğunu ilkokul öğrencisine devretti

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu bir günlüğüne ilkokul öğrencisine devretti.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu bir günlüğüne ilkokul öğrencisine devretti.

İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, İzmit Şehit Selçuk Gökdağ İlkokulu Müdürü Mete Domaç, öğretmen Yavuz Selimoğlu ile 4. sınıf öğrencisi Berra Sarıkan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Vali Seddar Yavuz'u makamında ziyaret etti.

Vali Yavuz, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, büyük bir mücadeleden sonra 23 Nisan 1920 tarihinde açılan Türkiye Büyük Millet Meclisinin, milli mücadeleyi yürüttüğünü ve bu iradeyle Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kurulduğunu belirtti.

Meclisin açıldığı 23 Nisan tarihinin, aynı zamanda çocuklara hediye edilen bir bayram olduğuna işaret eden Yavuz, şunları kaydetti:

"Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı seviyor, onların en iyi şekilde yetişmesi için gayret ediyor ve sonunda da milletimizin istikbalini onlara emanet edebileceğimizi biliyoruz. Aziz milletimizi yüceltecek, Türk milletini ve devletini daha güçlü hale getirecek, hür, bağımsız, onurlu şekilde yaşamasını devam ettirecek irade ve çalışkanlık neslimizde mevcut. Bütün dileğimiz, temennimiz ve hedefimiz; gücümüzü, kudretimizi muhafaza edip, bu güç, kudretimizi insanlık için kullanmak, kan ve göz yaşı durdurmak, göz yaşı silmek, mazlum ve mağdurların da sığınağı olmaya devam etmektir. Allah bu milleti bir daha zorda darda bırakmasın diye dua ve niyaz ediyoruz. Bu vesileyle Kurtuluş Savaşımızın eşsiz komutanı, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, onun silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyoruz. Mekanları cennet, ruhları şad olsun. Bize de nesillerimize de aziz milletimize hizmet etmek, onun emrinde olmak nasip olsun."

Vali Yavuz, tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Daha sonra Vali Yavuz, makam koltuğunu temsili olarak İzmit Şehit Selçuk Gökdağ İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Berra Sarıkan'a devretti.

Program, günün anısına fotoğraf çekilmesinin ardından sona erdi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kocaeli Valisi Yavuz, koltuğunu ilkokul öğrencisine devretti - Son Dakika


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