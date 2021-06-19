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Kocaeli Valisi Yavuz, müsilajla mücadele çalışmalarını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

Kocaeli Valisi Yavuz, müsilajla mücadele çalışmalarını değerlendirdi Açıklaması

19.06.2021 14:08
Kocaeli Valisi Yavuz, müsilajla mücadele çalışmalarını değerlendirdi Açıklaması, System.String[]

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Marmara Denizi'nde görülen ve İzmit Körfezi'nde de etkisini sürdüren müsilajla ilgili Valilik koordinasyonunda yoğun çalışma yürüttüklerini bildirdi.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Marmara Denizi'nde görülen ve İzmit Körfezi'nde de etkisini sürdüren müsilajla ilgili Valilik koordinasyonunda yoğun çalışma yürüttüklerini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Yavuz, İl İdare Şube Başkanları toplantısında bir yıllık görev süresinde gerçekleştirdiği çalışmaları değerlendirdi.

Toplantıda konuşan Yavuz, geride bıraktığı bir yılda, ortak akıl, istişare kültürü ve birlikte yönetim anlayışıyla gayretli bir çalışma ortaya koyduklarını belirterek, hayata geçirdiği projelere ilişkin bilgi verdi.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarına teşekkür eden Yavuz, dün itibarıyla 915 bin 950 doz aşı yapıldığını belirtti.

Yavuz, istihdam alanındaki güncel verileri de paylaşarak, "OSB'leri ve sanayi şirketlerini çok gezen birisi olarak söylüyorum, her gittiğimiz yerde istihdam rakamlarının ve tüketimlerin arttığını, ihracat rakamları bakımından bu yıl bir rekor beklendiğini söyleyebilirim. İnşallah 2021'de Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki en büyük ihracat rakamlarına hem Türkiye hem de Kocaeli olarak ulaşmış oluruz." ifadelerini kullandı.

"Çevre konusunda en ileri şehirlerden biri"

Müsilaj sorununa değinen Yavuz, şunları kaydetti:

"Kocaeli olarak, 111 bacayı kontrol eden sistemleri, hava kalitesini ölçen 13 yer istasyonumuzu, bütün vidanjörlerdeki çiplerimizi, bütün dere yataklarını anlık olarak takip edecek sistemlerimizi değerlendirdiğimizde Marmara Bölgesi ve Türkiye'de çevre konusunda en ileri şehirlerden biri olduğumuz konusunda hiçbir tereddüt söz konusu değildir. Ancak son dönemde müsilaj konusu Marmara Denizi'nin en önemli çevre sorunu olarak karşımızda duruyor."

Yavuz, müsilajla mücadele kapsamında fosfor ve azot miktarının düşürülmesi gerektiğini, bunun da ileri biyolojik arıtmayla mümkün olabileceğini vurguladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un başkanlığında bir koordinasyon kurulu oluşturulduğunu hatırlatan Yavuz, şöyle devam etti:

"Valilik koordinasyonunda yoğun çalışma yürütüyoruz. Bununla ilgili İl Acil Eylem Planı hazırlığı da yine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüz tarafından yürütülüyor. Müsilaj sorununun tam olarak ortadan kaldırılabilmesi için özellikle evsel atıkların tamamının ileri biyolojik arıtmadan geçirilmesi gerekiyor. Şehrimizdeki yaklaşık 1 milyon metreküp evsel ve sanayi atığın özellikle arıtılması konusunda iyi bir noktada olduğumuzu söyleyebilirim.

Mevcut durumda 3 OSB'mizde ileri biyolojik arıtma var. Bu kapsamda OSB'lerimizle yakın bir zamanda bir toplantı geçekleştireceğiz. OSB'lerin süratle ileri biyolojik arıtma ihtiyaçlarının karşılanması konusunda çalışma yapacağız. Kocaeli'de, OSB'lerimizin arıtması olmayan ya da fiziksel arıtıp deşarj ettiğimiz hiçbir yer yoktur. Türkiye'de halen problem olan sorunların büyük çoğunluğunun burada çözülmüş olduğunu da söyleyebilirim."

Vali Yavuz, Sıfır Atık konusunun toplumun gündeminde sürekli tutulması, atıkların mutlaka ayrıştırılması ve çevre bilincinin oluşturulması gerektiğinin altını çizdi.

Yavuz, bilim, sanayi ve teknoloji anlamında belirleyici kent Kocaeli'nin, Türkiye'deki dış ticaret hacminin yüzde 19'unun bu havzada döndüğü bir kent olduğunu kaydetti.

Toplantıya, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Ümit İlbayı, vali yardımcıları, kaymakamlar ve kurum müdürleri katıldı.

Kocaeli Valisi Yavuz, müsilajla mücadele çalışmalarını değerlendirdi Açıklaması
Kocaeli Valisi Yavuz, müsilajla mücadele çalışmalarını değerlendirdi Açıklaması
Kocaeli Valisi Yavuz, müsilajla mücadele çalışmalarını değerlendirdi Açıklaması

Marmara Denizi, Kocaeli, Türkiye, OSB, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kocaeli Valisi Yavuz, müsilajla mücadele çalışmalarını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika


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