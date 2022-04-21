Kocaeli Valisi Yavuz, öğrencilerle iftarda buluştu - Son Dakika
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Kocaeli Valisi Yavuz, öğrencilerle iftarda buluştu

21.04.2022 08:57
Kocaeli Valisi Yavuz, öğrencilerle iftarda buluştu

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ve eşi Selda Yavuz, Kredi Yurtlar Kurumu Ali Fuat Cebesoy Erkek Öğrenci Yurdu öğrencileriyle iftarda bir araya geldi.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ve eşi Selda Yavuz, Kredi Yurtlar Kurumu Ali Fuat Cebesoy Erkek Öğrenci Yurdu öğrencileriyle iftarda bir araya geldi.

Yurt yemekhanesinde sıraya girerek yemeğini alan Vali Seddar Yavuz ve eşi Selda Yavuz, öğrencilerle ve görevlilerle bir süre sohbet ederek, hayırlı ramazanlar diledi.

İftardan sonra öğrencilerden Muhammed Furkan Çetinkaya'nın yaptığı duanın ardından Vali Seddar Yavuz, öğrencilerle eğitimleri, dersleri ve gelecek hayalleri hakkında sohbet edip istek ve taleplerini dinledi.

Vali Yavuz, yaptığı konuşmada, öğrencilerle bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Tecrübelerini paylaşan ve valilik hakkında sorulan soruları cevaplayan Vali Yavuz, "Sizler hem misafirimizsiniz hem de ailelerinizin bizlere emanetisiniz. Bu nedenle gelip durumlarınızı yerinde incelemek, varsa sıkıntı ve talepleriniz yardımcı olmak üzere orucumuzu sizlerle açmak istedik." ifadelerini kullandı.

Ramazan şerbeti ve Osmanlı macunu ikram edilen programında Yavuz çifti, öğrencilere derslerinde ve sınavlarında başarılar dileyerek, günün anısına fotoğraf çektirdi.

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Kredi Yurtlar Kurumu, Ali Fuat Cebesoy, Selda Yavuz, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kocaeli Valisi Yavuz, öğrencilerle iftarda buluştu - Son Dakika


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