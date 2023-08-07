Kocaeli Valisi Yavuz: TMO deposundaki patlama buğday tozu sıkışmasından kaynaklı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) silosunda meydana gelen patlamada 2'si ağır 10 kişi yaralanırken, patlamanın ardından bölgeye giden Kocaeli Valisi Seddar Yavuz basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"BUĞDAY TOZU SIKIŞMASINDAN KAYNAKLI"

Kentin büyük kısmından duyulan patlamanın nedenine ilişkin konuşan Vali Yavuz, "Toprak Mahsulleri Ofisi'nin deposundaki patlama buğday tozu sıkışmasından kaynaklı" ifadelerini kullandı.

YENİ BİR PATLAMA YAŞANABİLİR Mİ?

Patlamanın siloya gemiden buğday yüklenirken meydana geldiğine de değinen Yavuz, bölgede yeni bir patlamanın yaşanıp yaşanmayacağına yönelik soruya da "Bunun olmaması için önlemlerimizi aldık" yanıtını verdi.