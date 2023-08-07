Kocaeli Valisi Yavuz: TMO deposundaki patlama buğday tozu sıkışmasından kaynaklı - Son Dakika
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Kocaeli Valisi Yavuz: TMO deposundaki patlama buğday tozu sıkışmasından kaynaklı

07.08.2023 16:41

Kocaeli'nin Derince ilçesindeki TMO deposunda meydana gelen patlamada 2'si ağır 10 kişi yaralandı. Patlama sonrası olay yerinde incelemelerde bulunan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, ''Toprak Mahsulleri Ofisi'nin deposundaki patlama buğday tozu sıkışmasından kaynaklı'' ifadelerini kullandı.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) silosunda meydana gelen patlamada 2'si ağır 10 kişi yaralanırken, patlamanın ardından bölgeye giden Kocaeli Valisi Seddar Yavuz basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Kocaeli Valisi Yavuz: TMO deposundaki patlama buğday tozu sıkışmasından kaynaklı

"BUĞDAY TOZU SIKIŞMASINDAN KAYNAKLI"

Kentin büyük kısmından duyulan patlamanın nedenine ilişkin konuşan Vali Yavuz, "Toprak Mahsulleri Ofisi'nin deposundaki patlama buğday tozu sıkışmasından kaynaklı" ifadelerini kullandı.

Kocaeli Valisi Yavuz: TMO deposundaki patlama buğday tozu sıkışmasından kaynaklı

YENİ BİR PATLAMA YAŞANABİLİR Mİ?

Patlamanın siloya gemiden buğday yüklenirken meydana geldiğine de değinen Yavuz, bölgede yeni bir patlamanın yaşanıp yaşanmayacağına yönelik soruya da "Bunun olmaması için önlemlerimizi aldık" yanıtını verdi.

Mesut Şahin
Erdem Aksoy
Sondakika.com - Güncel
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Toprak Mahsulleri Ofisi, Derince, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli Valisi Yavuz: TMO deposundaki patlama buğday tozu sıkışmasından kaynaklı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kocaeli Valisi Yavuz: TMO deposundaki patlama buğday tozu sıkışmasından kaynaklı - Son Dakika
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