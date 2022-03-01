Kocaeli Valisi Yavuz, yangında zarar gören iş yerlerini ziyaret etti - Son Dakika
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Kocaeli Valisi Yavuz, yangında zarar gören iş yerlerini ziyaret etti

01.03.2022 19:00
Kocaeli Valisi Yavuz, yangında zarar gören iş yerlerini ziyaret etti

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, İzmit Sanayi Sitesi'nde dün akşam saatlerinde çıkan yangında iş yerleri yanan ve zarar gören esnafı ziyaret etti.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, İzmit Sanayi Sitesi'nde dün akşam saatlerinde çıkan yangında iş yerleri yanan ve zarar gören esnafı ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, yangının meydana geldiği iş yerlerinde incelemeler yapan, iş yeri sahiplerinden ve AFAD İl Müdürü Mehmet Emin Koçan'dan bilgi alan Vali Yavuz, Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut ile birlikte söndürme çalışmalarının yapıldığı alanları yerinde gözlemledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yavuz, esnafın her zaman yanında olduğunu belirterek, "Dün akşam meydana gelen yangına, 18 itfaiye müdahale aracı, 12 tanker ve 60 personelle çok kısa bir süre içinde müdahale edilerek yangın daha da büyümeden kontrol altına alındı. Çok şükür ki can kaybı yaşanmadı. İtfaiye neferlerimiz başta olmak üzere desteği olan herkese teşekkür ediyor, yangından zarar gören esnaf kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

Vali Yavuz, bu tür elim olayların bir daha meydana gelmemesi temennisinde bulundu.

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Kocaeli, İtfaiye, Ticaret, AFAD, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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